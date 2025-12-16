В Силистра се състояха прожекции на филма „Един грам живот“

На 15 декември в кино „Латона“ се състояха прожекции на филма „Един грам живот“, организирани от Община Силистра, ОбСНВ, ПИЦ и МКБППМН.

Прожекциите бяха насочени към педагогически специалисти, психолози, социални работници и родители, с чиито деца работим по Национална програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда за възрастова група 5–7 клас „Кодово име: Живот“.

Филмът „Един грам живот“ представя силно и въздействащо послание за рисковете, свързани с употребата на наркотични вещества и последиците от един неправилен избор.

Чрез реалистичен сюжет филмът провокира размисъл, съпричастност и отговорност, като акцентира върху значението на навременната подкрепа от семейството, училището и обществото.

Филмът цели да ангажира младите хора, родителите и обществото в открит диалог относно рисковете, свързани с употребата на наркотични вещества, агресията и насилието, като използва силата на киното и дискусиите като образователен и превантивен инструмент.

Благодарим на всички присъстващи за ангажираността!

