вторник, октомври 6, 2020
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В Силистра се провеждат състезания по футбол за ученици

Недялко Тенев

Мачове между училищата се провеждат групи:

V – VII клас1. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“2. ПМГ „Св. Кл. Охридски“3. СУ „Н. Й. Вапцаров“4. ОУ „Отец Паисий“5. ОУ „Иван Вазов“VIII – X клас1. ПМГ „Св. Кл. Охридски“2. ПГСУАУ „Атанас Буров“3. ПЗГ „Добруджа“4. ПГМТ „Вл. Комаров“XI – XII клас1. ПГСУАУ „Атанас Буров“2. ПМГ „Св. Кл. Охридски“3. ПЗГ „Добруджа“4. ПГМТ „Вл. Комаров“Ето и резултатите от вчера, 05. 10. 2020 г.:1 : 5 – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – ОУ „Отец Паисий“ – V – VII клас0 : 7 – ПМГ „Св. Кл. Охридски“ – СУ „Н. Й. Вапцаров“ – V – VII клас

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