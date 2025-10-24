В Шумен се въвежда временна организация на движението във връзка с конните надбягвания на Хиподрума

Спирането на преминаващите МПС ще бъде в източното платно за движение на ул. „Софийско шосе“

Въвежда се двупосочно движение в западното платно на ул. „Софийско шосе“ от западния вход на Хиподрум – Шумен, кръстовището с ул. „Северна“ до изхода на града

По повод провеждащите се от Държавно предприятие „Кабиюк“ конни надбягвания на Хиподрума в Шумен, Община Шумен въвежда временна организация на движението на 25 октомври, събота, от 8:00 ч. до 16:00 ч.

Спирането на преминаващите моторни превозни средства ще бъде в източното платно за движение на ул. „Софийско шосе“. Това включва участъка от западния вход на Хиподрум – Шумен, кръстовището с улица „Северна“ до изхода на град Шумен (Пети километър). Мерките се въвеждат за обособяване на временен паркинг за гостите на събитието.

Въвежда се двупосочно движение в западното платно на ул. „Софийско шосе“ от западния вход на Хиподрум – Шумен, кръстовището с ул. „Северна“ до изхода на град Шумен (Пети километър).

В откриването, което започва в 10:30 ч., е предвидена музикална програма с участието на Детски танцов състав „Пламъче“ с художествен ръководител Ростислав Борисов към НЧ „Боян Пенев-1949“ и Вокална група „Шаренийки“ с вокален педагог Христомила Станева към II ОУ „Д-р Петър Берон“.

От 11:00 ч. ще бъде дадено начало на гонките, които са част от кръга от националния шампионат – сезон 2025 г. Гонките ще се проведат на дистанция от 1200 м, 1400 м, 1600 м, 2000 м, 2400 м и 3200 м.

Входът за зрителите е свободен.

Facebook

Twitter



Shares