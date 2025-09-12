В Шумен се въвежда временна организация на движение по ул. „Свети Климент Охридски“

Община Шумен въвежда временна организация на движение на 13 септември, събота, с пълно затваряне на пътното платно на ул. „Свети Климент Охридски в участъка от ул. „Цар Иван Александър“ до ул. „Цар Освободител“.

Промяната се въвежда във връзка с извършване на СМР на обект за времето от 11:00 ч. до 17:00 ч. на 13 септември.

Обходният маршрут е по ул. „Цар Иван Александър“, ул. „Княз Борис I“ и ул. „Цар Освободител“.

