В Шумен се организира безплатна градска обиколка в центъра по случай Международния ден на туризма

В Международния ден на туризма – 27 септември, Общинското предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ организира безплатна градска пешеходна обиколка в центъра на Шумен.

Обиколката ще започне в 10:30 ч. на 27 септември, събота, пред сградата на Областната администрация.

Екскурзовод ще бъда г-жа Русанка Цанева, която е най-дългогодишният екскурзовод на мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“ и работи там от самото му откриване.

Маршрутът ще започне от сградата на Областната администрация в Шумен и ще следва главната пешеходна улица на града. Турът ще завърши при сградата на Централната поща.

Организаторите посочват, че туристическата обиколка ще включва много градски истории, за които не може да се прочете в интернет. Екскурзоводът ще разкаже повече за старите сгради и хората, с които са свързани или са живели в тях. Това е една възможност да опознаем по-добре родния край, а за гостите на Шумен – да чуят любопитни истории от един от старите градове в България, отбелязват още от Общинското предприятие по туризъм.

