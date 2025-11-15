В Шумен се извършват ремонти на пет детските площадки, следват още две

Графикът включва поетапни ремонти на всички над 50 детски площадки,

за чието състояние бе изготвен регистър, за да се започне с най-критичните

Започна ремонтът на първите седем детски площадки в Шумен, като в момента се работи по пет, а след това ще се продължи с други две в лошо състояние.

Дейности вече се изпълняват на детската площадка до басейна (на ул. „Свети Иван Рилски“), на площадката на бул. „Мадара“ № 26 – до ДГ „Космонавт“, на двете площадки до ул. „Одрин“ № 5, както и на пл. „Гривица“. След това ще се ремонтират площадките в Градската градина и до „Строймаркет-Бадем“ като част от първия етап на ремонта.

Подменят се настилки, в т.ч. и с нови ударопоглъщащи, сменят се амортизирани части по съоръженията, демонтират се стари, монтират се нови люлки и др.

Дейностите се изпълняват по договор от 10 септември 2025 г. с избран след обществена поръчка изпълнител. След направените огледи изпълнителят работи по приоритетност – според неотложност на ремонта и социална значимост на площадката за района. Припомняме, че тази година, по указание на кмета проф. Христо Христов, се изготви регистъра на детските площадки. Голяма част от тях не са ремонтирани години наред. Регистърът включи 49 площадки в града и още 6 в кварталите „Макак“, „Мътница“ и „Дивдядово“. Ремонтите на 36 детски площадки се посочиха като неотложни. Именно от тях започнаха настоящите ремонти. В приемлив вид бяха установени 14 площадки – на тях също ще се извършат ремонти през следващите месеци. Пет площадки от регистъра се определиха като отговарящи на стандартите и в добро състояние.

Поетапният ремонт дава възможност за по-добър контрол върху качеството, по-прецизно разпределяне на разходите и координация на доставките и монтажите на съоръженията.

Изброените обекти са от първия етап на договора. За втория етап Община Шумен ще информира предварително.

