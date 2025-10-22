В Шумен премахнаха 12 заболели сухи смърчове 

От няколко седмици установените 70 опасни и сухи дървета се премахват по график, според заетостта на вишките

В сряда и четвъртък продължава премахването на опасни и сухи дървета в Шумен. Дейностите се изпълняват от Общинското предприятие „Паркове и обредна дейност“. Графикът в сряда включва премахване на 12 бр. заболели сухи смърчове в района на Летния театър.

Ще се отстраняват и опасни дървета на ул. „Вичо Папазов“, бул. „Велики Преслав“ 15, ул. „Съединение“ 154 и ул. „Владайско Въстание“ 70. Всички дървета, които се отстраняват, са посочени като опасни от комисията, която със заповед на кмета от края на м. август направи оглед на 28 зони в града и установи 70 опасни дървета. При отстраняването им се ползват вишки и специализирана техника.

От 6 октомври в Шумен започна и есенното зацветяване. Изпълняват се поетапни графици, като се започна с теменужки при Руски паметник, дрогерия „ДМ“ и пред Община Шумен. С парички (Bellis perennis) и бели и лилави теменужки се зацветява в Градската градина и при паметника на Тодор Колев, а други зимни цветя ще красят площите пред Съдебната палата, Регионалния исторически музей и паметника на Васил Левски. При ДКЦ-1 се зацветява с топ карамфил (Dianthus barbatus).

В сряда в Градската градина се моделира алпинеумът, а в лехите пред театъра се засаждат луковиците на лалетата.

Между 8 и 10 октомври се почистваха и извозваха листа и храсти, както и инвазивна растителност от гробищните паркове в Шумен и кв. „Дивдядово“. След това започна почистване от храсти и натрупана листна маса на зелените площи при Хиподрума, при Регионалния исторически музей, алеите на парка „Кьошковете“, около Военното училище, в централната градска част и градинките по кварталите.

В целия град се събира и транспортира сухата листна маса, като дейностите се изпълняват от двете общински предприятия – „Паркове и обредна дейност“ и „Чистота“. Днес в района на Летния театър водачите на МПС да шофират с повишено внимание.

