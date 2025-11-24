В Шумен откриват барелефът на маестро Станислав Ушев

Община Шумен и Симфониета Шумен представят концерт „Паметта дирижира времето“ в памет на маестро Станислав Ушев

На 24 ноември, понеделник, от 18:00 ч. пред входа на концертната зала „Проф. Венета Вичева“ ще бъде официално открит барелефът на маестро Станислав Ушев.

Барелефът е дело на скулптора Бехчет Данаджъ и арх. Пламен Георгиев. Проектът е разгледан от Министерството на културата, в специализирания експертен съвет за изобразителни изкуства, и е утвърден без допълнителни бележки. Две години са били необходими на екипа за подготвителни и технически процедури и за творческата работа, за да стане проектът факт.

От 18:35 ч. в концертната зала „Проф. Венета Вичева“ Симфониета Шумен организира специален концерт „Паметта дирижира времето“, посветен на маестрото, който години наред бе диригент на Симфониетата.

Диригент на вечерта е Славил Димитров, а солист – изтъкнатата пианистка Пламена Мангова.

Програмата включва „Песен“ из „Българска сюита“ на Панчо Владигеров, Концерт за пиано и оркестър №1 на Дмитрий Шостакович, Увертюра-фантазия „Ромео и Жулиета“ от П. И. Чайковски – любима творба на маестро Ушев.

Станислав Ушев е един от най-изявените български диригенти. Той е оставил значим отпечатък в българската класическа музика като диригент, ръководител на оркестри и като благодетел на млади музикални таланти. Завършва оперно-симфонично дирижиране в Консерватория „Римски-Корсаков“ в Санкт Петербург в класа на професор Марис Янсонс. От 1985 до 1993 е диригент, а през 1993 и директор на Плевенската филхармония. През 1996 става директор на Държавната филхармония Шумен, а от 2000 г. до 2010 г. е и главен диригент на Оперно-филхармонично дружество – Варна. Реализирал е многобройни студийни записи със Симфоничния оркестър на БНР на съвременна и класическа музика. Отличаван е с награди от Съюза на българските композитори в категория “Изпълнителско майсторство – Диригенти“. Носител е на награда “Златна муза 2003“ на Руския културен център за записа на Симфония № 3 от С. Рахманинов и за високи постижения в популяризиране на руската музика в България. Бил е гост диригент в Русия, Италия, Испания, Франция, Турция, Румъния, Гърция, Япония, Южна Корея, Полша. През 2020 г. е отличен с Наградата на Шумен за дългогодишния му принос към културния живот на града.

Концертът на 24 ноември се реализира със съдействието и финансовата подкрепа на Община Шумен. Входът е свободен.

