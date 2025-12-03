В Шумен отбелязаха Международния ден на хората с увреждания

Международният ден на хората с увреждания – 3 декември, беше отбелязан в стола на Община Шумен.

Организатори на събитието са Общинската организация в Шумен на Съюза на инвалидите в България.

Гостите на събитието получиха картина и поздравителен адрес от кмета на община Шумен проф. Христо Христов, в който се казва: „Вие сте вдъхновение за всички нас и ни напомняте, че силата на човешкия дух е по-голяма от всяко физическо ограничение. Международният ден на хората с увреждания е ден за равносметка за цялото общество доколко сме успели да осигурим необходимите условия за интеграция, равен достъп и пълноценно участие във всички сфери на живота“.

Председателят на Общинската организация на Съюза на инвалидите в Шумен Диляна Тенева посочи – днес е повод да застанем заедно и да отбележим този значим ден в годината, за да потвърдим нашите постижения, сила и сплотеност. Едно увреждане не е пречка, а отправна точка. Всички ние сме еднакви с останалите хора от обществото. Нашата мисия е да преодоляваме предизвикателствата, да изискваме равенство и да вдъхновяваме, добави още тя и отбеляза, че днес заедно с гости от Хитрино се е провел турнир по шахмат и табла.

Диляна Тенева изказа специални благодарности на Иванка Казакова, която е дългогодишен председател и един от основателите на национално ниво на Съюза на инвалидите. Заместник-кметът по социална политика и здравеопазване д-р Светослава Хайнова ѝ поднесе цветя в знак на признателност за усилията през годините. Тя заедно със заместник-кмета по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева и председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова поздравиха присъстващите на събитието, като изказаха почит и възхищение към всички.

По повод отбелязването на Международния ден на хората с увреждания бяха поканени талантливите изпълнители от балетно студио „Перли“ към НЧ „Добри Войников-1856“, школа „Модерен балет“ към ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ – Шумен, вокална група „Шаренийки“ при II ОУ „Д-р Петър Берон“, вокална формация „Малка серенада“ към Народно читалище „Добри Войников-1856“ и фолклорен танцов ансамбъл „Гайтани“.

