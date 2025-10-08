В селата Черенча, Градище, Лозево и Струйно ще се проведат информационни срещи с общинските експерти за новата Такса смет и за въвеждането на еврото

От 6 до 15 октомври експерти от Община Шумен разясняват на жителите на кварталите и малките населени места новите правила, влизащи в сила от 1 януари 2026 г.

Към момента са проведени 13 срещи при повишен интерес от страна на хората

На 9 октомври, четвъртък, Община Шумен продължава информационните срещи за въвеждането на еврото и новия начин на изчисляване на Такса битови отпадъци, които влизат в сила от 1 януари 2026 г.

Срещите продължават по обявения график със селата Черенча (от 10:00 ч. в читалището), Градище (от 11:00 ч. в сградата на Кметството), Лозево (от 17:00 ч. в сградата на Кметството) и Струйно (от 18:00 ч. в читалището).

Два екипа от експерти от дирекциите по финанси и екология ще посетят селата и ще отговорят на въпросите на хората. С тези села проведените срещи в рамките на компанията ще станат 17. Към момента те преминават при повишен интерес от страна на хората и със задаване на въпроси и по двете теми.

Кметовете имат ангажимент към поканите до гражданите да присъстват и да отправят питанията си към експертите.

На 6, 7 и 8 октомври се проведоха общо 13 срещи – в селата Илия Блъсково, Дибич, Ветрище, Радко Димитриево, Друмево, Кладенец, Вехтово, Салманово, Мараш, Средня, Новосел, Костена река и Овчарово.

След 15 октомври срещите ще продължат в град Шумен.

В петък, на 10 октомври, кампанията продължава в кв. „Макак“ и селата Царев брод, Белокопитово и Панайот Волово.

