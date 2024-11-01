В събота отбелязваме Архангелова задушница

С общоградско възпоменание в Бургас на 2 ноември, събота, ще бъде отбелязана Архангелова задушница.

Възпоменанието ще се проведе на площада пред дома на покойника в Гробищния парк. Церемонията по отдаване на почит към починалите започва в 10:00 часа с изпълнение на траурна музика от Духовия оркестър при Община Бургас.

От 10:30 часа представители на бургаското православно духовенство ще отслужат заупокойна молитва.

И тази година по традиция ще бъде почетена паметта на видни бургазлии, оставили трайна диря в историята на града.

От 11:00 часа ще бъдат поднесени цветя на гробните места на поетесата Петя Дубарова, благодетеля Александър Георгиев Коджакафалията и композитора Георги Шагунов.

За безпрепятственото организиране на потока от хора и автомобили, както и предпазване на посетителите от просещи ромски групи е създадена организация от ОД на МВР Бургас, дирекция УКОРС на Община Бургас и охранителната фирма на Гробищния парк.

Вижте с кои автобуси на градския транспорт може да стигнете до Гробищния парк:

– линия 92 → Терминал Меден рудник – ул. “Въстаническа” – бул. “Захари Стоянов” – ул. “Ортото” – ул. “Босна” – ул. “Александър Георгиев Коджакафалията” – ул. “Петрова нива” – ул. “Апостол Войвода” – бул. “Захари Стоянов” – ул. “Спортна”– бул. “Иван Вазов” – бул. “Христо Ботев” – ул. “Одрин” – ул. “Струга” – ул. “Даме Груев” – ул. “Янко Комитов” – Терминал Славейков – Гробищен парк – Терминал Славейков

ВАЖНО: Часовете, в които линия 92 обслужва спирка Гробищен парк в съботните дни, са 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:10.

– линия Б1 → Терминал Меден Рудник – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Спортна” – Терминал Юг – бул. „Христо Ботев” – Александровска – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал Изгрев

→ Терминал Изгрев – Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – Александровска – бул. „Христо Ботев” – Терминал Юг – ул. „Спортна” – бул. „Захари Стоянов” – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – Терминал Меден Рудник

– линия 11 → Терминал Славейков – ул. „Проф. Якимов” – Изгрев, Акве Калиде – Велека – Лазур, ул. „24-ти Пехотен Черноморски полк” – бул. „Демокрация” – Ж.П. гара – бул. „Мария Луиза” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Янко Комитов” – Терминал Славейков

– линия 12 → Терминал Славейков – ул. „Янко Комитов” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Мария Луиза” – Ж.П. гара – бул. „Демокрация” – Лазур ул. „24-ти Пехотен Черноморски полк” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – ул. „Проф. Якимов” – Терминал Славейков

– линия 15 → Автогара Юг – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Транспортна” – кв. Сарафово

ВАЖНО: от кв. Сарафово, поради ремонтни дейности, автобусите по линия 15 не минават по ул. „Транспортна”

– линия Б11 → Терминал Меден рудник – ул. „Въстаническа” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Индустриална” – бул. „Иван Вазов” – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – ул. „Петко Задгорски” – Терминал Изгрев

→ Терминал Изгрев – ул. „Петко Задгорски” – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – ул. „Иван Вазов” – ул. „Индустриална” – ул. „Петко Задгорски” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Въстаническа” – Терминал Меден рудник.

https://burgasbus.info/burgasbus/?p=14085

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