В Русенско тече подготовка на пътната инфраструктура за настъпващата зима

Продължава подготовката на републиканската пътна мрежа в Русенско за настъпващия зимен сезон, съобщи областният управител Драгомир Драганов след като се запозна на място с извършваните дейности от пътноподдържащата фирма „Пътинженеринг“ АД. Драганов обясни, че към момента се почистват канавки, премахват се сухи и опасни дървета, а също така се изразяват и храсти. Сред допълнителните дейности са възстановяване на повреди по пътната настилка, полагане на хоризонтална маркировка и възстановяване на мантинели, уточни още областният управител. Драганов заяви също, че се изпълняват и ремонтни дейности по пътя Русе – Две могили – Бяла и Ценово – Обретеник. Важно уточнение е, че това се случва само при подходящи метеорологични условия. Припомняме, че за поддръжката на над 500 км. от републиканската пътна мрежа в Русенско са ангажирани 37 снегопочистващи машини, включително комбинирани такива с гребла и товарачи. Сред тях са 20 комбинирани машини с гребло за разпръскване на химически вещества в твърда и течна фаза, както и 6 снегорина. На разположение са още 2 роторни снегорина и един автовлекач за аварирали тежкотоварни автомобили. Тук трябва да се направи обаче уточнението, че в тази бройка не влиза снегопочистващата техника на общините.Осигурени са и всички необходими инертни материали и химически вещества, като пясък, сол, луга и твърда фаза химикали. Драганов обясни, че с цел предприемане на максимално адекватни и бързи действия при снеговалеж техниката и материалите ще бъдат разположени в седем основни пункта. Те са в непосредствена близост до русенските квартали „ДЗС“ и „Долапите“, както и край Сливо поле, Писанец, Сеново, Обретеник и Бяла. Извършена е и проверка на наличната техника, като не са констатирани нарушения.

Тази година българската страна ще почиства Дунав мост от снега. Дейностите обаче против заледяване на пътната настилка на моста ще се извършват както от България, така и от Румъния в прилежащите им пътни участъци.

