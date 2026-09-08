В Русе закриха изложбата „Два лъва, една кауза“, посветена на Уилям Гладстон

Експозицията разказва за подкрепата на британския държавник за българската кауза след Априлското въстание и за историческите връзки между България и Великобритания

С официално събитие в Русе беше закрита изложбата „Два лъва, една кауза“, посветена на ролята на британския държавник Уилям Гладстон за превръщането на българската кауза в значим европейски въпрос.

Експозицията е организирана от Британското посолство в България с подкрепата на Община Русе и беше представена във фоайето на Доходното здание. Тя проследява историческите връзки между България и Великобритания, формирани около драматичните събития от 1876 г.

„Една справедлива кауза може да премине националните граници“

Заместник-кметът на Русе по образование и култура Енчо Енчев подчерта значението на изложбата като разказ за силата на човешката позиция и ролята на свободното слово за историческите промени.

„Тази изложба ни припомня, че зад големите исторически събития стоят хора, които имат смелостта да заемат ясна позиция. Уилям Гладстон превръща своята обществена тежест в глас в защита на българския народ и показва, че една справедлива кауза може да премине националните граници“, заяви Енчев.

Той допълни, че за Русе е чест да бъде част от този разказ за отношенията между България и Великобритания и да допринася за предаването на историческата памет на следващите поколения.

Гладстон и отзвукът от Априлското въстание във Великобритания

Заместник-ръководителят на Британското посолство в България Елизабет Чапман посочи, че събитията около Априлското въстание проникват дълбоко в британския обществен живот.

„Уилям Гладстон е силен глас в желанието на англичаните да обърнат главите на правителството към случващото се в България. Макар никога да не е бил във вашата страна, той използва позицията си, за да привлече вниманието на Европа към съдбата на България“, каза Чапман.

Чрез своите памфлети и публични изяви Гладстон допринася случващото се в българските земи след потушаването на Априлското въстание през 1876 г. да се превърне във важна тема за британското общество и европейската политика.

Ученик изследва мястото на Гладстон в българската национална памет

Специално участие в събитието взе ученикът от СУ „Христо Ботев“ Александър Димитров, който в продължение на близо шест месеца е работил по изследването „Присъствието на Гладстон в българската национална памет“.

В него той проследява отношението на българското общество към британския политик и начина, по който споменът за неговото дело се съхранява от Освобождението до наши дни.

В изложението си Александър Димитров представи Гладстон като един от двигателите на обществената кампания във Великобритания в защита на българите след Априлското въстание.

Ученикът обърна внимание и на съвременните инициативи за съхраняване на паметта за британския държавник, определяйки неговия образ като своеобразен „код за англо-българското приятелство“.

От Русе изложбата продължава към Варна

На закриването присъстваха още ректорът на Русенския университет проф. Десислава Атанасова, председателят на Русенската търговско-индустриална камара Милен Добрев, директорът на НУИ „Проф. В. Стоянов“ Здравко Саралиев и председателят на Международно дружество „Елиас Канети“ проф. Пенка Ангелова.

„Два лъва, една кауза“ поставя във фокус не само историческата роля на Уилям Гладстон, но и трайното значение на неговото дело за българо-британските отношения.

Представянето в Русе даде възможност на публиката да се върне към една история за солидарност, гражданска позиция и европейска подкрепа за българската свобода.

Следващата спирка на изложбата ще бъде Варна.