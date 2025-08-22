В Русе ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на общинския бюджет за 2024 година

Общински съвет – Русе обяви публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2024 г. Събитието ще се проведе на 9 септември 2025 г. (вторник) от 17:30 часа в зала „Свети Георги“ в сградата на Община Русе. Граждани, които искат предварително да се запознаят с материалите по бюджетния отчет, могат да го направят всеки работен ден между 14:00 и 16:00 ч. в сградата на общината на площад „Свобода“ №6, етаж 3, стая 304. Документите са достъпни и онлайн на официалната интернет страница на общината: https://obshtinaruse.bg/byudzhet.

Поканата за участие в обсъждането е отворена за всички заинтересовани граждани и представители на гражданския сектор, които искат да се включат в дискусията.

Facebook

Twitter



Shares