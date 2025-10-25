В Русе ще се проведе форум, посветен на превенцията на кибертормоза над деца

Този понеделник /27 октомври/ от 11.00 часа в зала „Свети Георги“ на Областната администрация в Русе ще се проведе форум, на който ще бъде обсъдено значението на киберсигурността сред подрастващите.

Инициативата се организира със съдействието на Областната администрация в крайдунавския град, Общината и Регионалното управление на образованието. По думите на заместник областния управител Георги Георгиев, който ще участва в конференцията, темата е изключително актуална, защото в съвременния дигитален свят децата прекарват все по-голяма голяма част от времето си онлайн. „Независимо дали говорим за време, прекарано в образователни платформи, чатове, социални мрежи или игри, трябва да сме наясно, че винаги съществува риск нашите деца да станат жертва на някаква форма на кибертормоз, а последствията от това могат да са много сериозни“, коментира Георгиев. Припомняме, че в началото на септември той обсъди темата с председателя на Българската академия за сигурност проф. Владимир Бронфенбренер. „82% от жертвите на кибертормоз са заявили, че се обръщат за помощ към родителите, а към полицията с 33%, а до преди 3 години е процентът беше 16. Това означава, че все повече жертви на кибератаки търсят помощ и доверието се увеличава към източниците, към които могат да се обърнат при проблем“, сподели от своя страна проф. Бронфенбренер, който също ще участва във форума. Инициативата се реализира като част от програма „Киберзащитници”, която е създадена да повиши информираността на широката общественост и да служи като източник на информация в областта на превенцията на кибертормоза над деца. Целта е с помощта на разработени от водещи израелски специалисти препоръки както към децата, така и към техните родители, максимално безопасно да използва Интернет, като се намалят случаите на тормоз в киберпространството. Израел е държавата-лидер в защитата на децата в онлайн среда. Там е и най-ниският процент в света на пострадалите в мрежата деца. Програмата в България е основана от проф. Владимир Бронфенбренер през 2019 г. и от 2021 г. се осъществява в партньорство с Агенцията по защита на детето в киберпространството – Израел, което от своя страна позволява да бъдат използвани всички последни разработки, включително методики, създадени от Агенцията. От 2021г. медиен партньор на програмата е „Стандарт“ медия, която всяка седмица публикува създадени от израелските специалисти препоръки към децата и родителите както в хартиеното, така и в онлайн изданието на медията. По мнението на Мария Габриел – еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта /2019-2023/, програма „Киберзащитници” съответства на целите на програмата на Европейска комисия за дигитална грамотност.

Проучване, направено от Българска академия за сигурност, съвместно с Държавна агенция за закрила на детето през 2023 г., отчита 12.6% /70,000 ученика/ намаляване броя на пострадалите деца в мрежата в сравнение с 2021 г. като за 2023 г. намалението е 7.1%, в резултат на реализиране на програмата. Процентът на пострадали деца в мрежата в България е 51.9%. За сравнение средният показател за държавите членки на ЕС е 52%.

Припомняме, че благодарение на Областната администрация в Русе за първи път се проведе киберсимулация в реално време, показваща уязвимите места на бизнеса. Събитието бе част от провелата се през месец юни конференция под надслов „CYBERDEF 2025 – БИЗНЕС БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ: КИБЕРСИГУРНОСТ В ДЕЙСТВИЕ“.

