В Русе стартира Грийн рок фест

С концерт на група Dismounted стартира първият ден от 11-то издание на Грийн рок фест в Русе, в чиято програма бяха включени изпълнения на девет местни групи. Фестивалът се провежда на пл. „Свобода“ и е с акцент върху местния рокаджийски дух, а входът е свободен.

Dismounted, групата дала старт на Фестивала, е основана през юли миналата година в дунавския град и е с членове Ивелин Желев, Филип Манукян, Борислав Копрински, Александър Стоянов, Велислав Данов и Младен Радев. Dismounted представи песни в стил Progressive Metal и макар и прохождаща група се представи блестящо.

Втори на сцената представиха своето авторско творчество музикантите от русенската група Артифишъл Комет (Artificial Comet). Това е индепендънт хардкор-пънк група създадена през 2012 година от Калоян Георгиев, още известен със соло проекта си Дибейзър и Радни Станчев от Каунтърфит и Спот. Първоначално двамата музиканти се обединяват от общата си любов към музиката на Пиксис и като на първия си концерт свирят техни кавъри. Година по-късно групата вече има материал за кратък албум, като стила им е комбинация от динамичния инди пънк на ранните Пиксис и бързия агресивен хардкор-пънк на Пропаганди(Propagandhi) и Ноу Ефекс(NOFX). Силно повлияни от Ди Ай Уай (DIY) етиката на пънк сцената Артифишъл Комет създават собствено студио и лейбъл Демо Тейп Рекордингс(Demo Tape Recordings), чрез който записват и издават първия си албум Ес Лауд Ес Хел (As Loud As Hell). Следващите две години те свирят в почти всички големи градове на България, промотирайки албума си. В края на 2017 Демо Тейп Рекордингс издава втория албум на групата озаглавен Пънк Фор Дъ Масес (Punk For The Masses) за записите, на който се включва на барабани Николай Данев, свирил в редица русенски групи.

Следващи на сцената на Green Rock Fest 2019 се качиха музикантите от група „Пердах“ . Те започват да свирят през 2014-та. Животът ги разделя за кратко, но сега ще са с още повече хъс и желание те представиха любимата си музика. През годините претърпяват няколко промени в състава. С тях са били Стилиян, от основателите на групата и Младен на барабани. Стилът им се променя с времето, но главната им идея е да свирят hardcore музика, в която креативно да смесват различни течения в стила, за да стигнат до тяхното North school hardcore звучене. Към днешна дата свирят активно на живо и работят по нови песни и предстоящ първи албум.

Специално за Грийн Рок Фест 2019 е създадена група ROCKTRACER, за да представи авторските песни на Светослав Казаков. Музикант с дългогодишен стаж, който през 80-те години стартира като басист към тогавашната „Дирекция Музика”. Почти веднага заминава за Норвегия с група „Шампиони”. Следва договор за Дубай, след което от края на 90-те до ден днешен работи в Катар. Там точно узрява идеята да се събере група, която да изпълни на живо всички песни, създавани през годините. Стилът на Rocktracer е класически рок, и добави още един нюанс в богатото стилово разнообразие на Грийн рок фест тази година.

За доброто настроение на публиката се погрижи и група Х.А.О.С. Историята на бандата започва през лятото на 1996 година. От оригиналният състав досега в групата остават само Дамян Славов (китара) и Георги Лозанов (барабани). Две години по-късно към тях се присъединява Христо Гочков (бас). От самото начало на съществуването си Х.А.О.С. залагат на женски вокали, макар в един от емблематичните им творчески периоди вокалист е Никола Бъзовски. През 2003 година към бандата се присъединява настоящият вокал – Ваня Георгиева. Следващите няколко години са изключително динамични, а бандата е фокусирана изцяло върху създаването на авторска музика. През 2004 г. записват първите 4 сингъла от албума „People with feelings“. Стилът на музиката, която правят се доближава до alternative rock звученето на банди като Skunk Anansie и Guano Apes. През 2005-та басист на X.A.O.C. става Кирил Терзиев, с който бандата прави още няколко авторски парчета, две от които имат студийни записи. В този период Х.А.О.С. активно популяризират своята музика на русенската и на други рок сцени в страната. През 2005-та година групата печели първо място на Рок Фестивала в Силистра и е поканена за участие в ежегодния рок-фест „Цвете за Гошо“. След 2006-та година, Ваня и Дамян напускат Русе, но поддържат проекта жив е редовно се събират да посвирят заедно.

Специално за Грийн рок фест 2019 се събра и местната банда Four Aces. Групата е създадена през 1992 година от Огнян Кирилов /вокал, китара/, Делян Радев /китара/ и Йордан Йорданов /барабани/. Целта им е създаване на авторска музика и след едногодишни сценични участия и присъединяването на Илия Караиванов /бас/и Огнян Венков /китара/, Four Aces намира собствения си стил. Групата свири активно до 1996 година предимно собствени песни. Желанието им да запишат собствен албум така и не се осъществява. Специално за събитието от Англия пристигнаха двама от членовете на групата – Огнян Кирилов и Огнян Венков.

Следващата група, покорила сцената на Грийн рок фест е „Силует“. Създадена като на шега на 1 април 2000 година в гр. Русе от Иво Димитров-вокал, Даниел Замфиров-китара, Кирил Терзиев-бас, Момчил Дуканов-клавишни и Петър Макавеев-ударни. Още в началото момчетата решават, че приоритет за тях, ще са авторските песни. Само след няколко месеца работа, групата влиза в русенско звукозаписно студио и записва първите си песни. Предстоят срещи и разговори, с една от големите музикални компании в София – КА Мюзик, които харесват и издават първия сингъл на Силует – „Дъждобран Зелен“. Презаписана и мастерирана в студиото на Д2 – „Студио 33“, песента е разпространена в Българският радио ефир и попада в Националната класация „Българският Топ 100“ – включваща 250 радиостанции в България! Песента достига 25-то място.

На сцената се изяви и русенската банда „Трол“. Групата е създадена през 1989 година от Иван Ненов – Джовани, който е соло вокалист, китарист и композитор. През годините „Трол“ участва в множество фестивали и организирани концерти в цяла България.

Бурните овации на публиката събра и русенската легенда „Фобос“. Групата е създадена през август 1987 г. и е една от първите траш метъл банди в страната. Fobos участват в редица фестивали и концерти по това време в Русе, Стара Загора, Габрово. През 1990 г. при мотоциклетна катастрофа загива първия вокал на групата – Любчо. През март следващата година групата подновява активната си работа, а през септември записват първа авторска песен. Две години по-късно групата отново е в основния си състав и още в началото на следващата година записват 5 демо парчета в студио „Сити“. През лятото Fobos участват на Третия национален младежки пок фестивал „Ново поколение“ в Русе и вземат един от трите приза. През 1994 г. излиза единственият албум на групата „Why?“.

В рамките на фестивала беше открита и изложба „Лицата на БГ рок“, шаржове на известни български рок музиканти, с автор русенския художник Огнян Балканджиев.

Десетки деца и възрастни изявиха желание да заприличат на рок звезди и украсиха лицата си за да се слеят с празничното настроение. Художественото рисуване върху лице с безвредни бои беше дело на членове на Младежкия парламент към Общински младежки дом в Русе.

По време на събитието бяха обявени и три благотворителни инициативи за набиране на средства за лечение на русенци. Единият от тях е Илия Тодоров Караиванов, дългогодишен музикант в много различни рокбанди. Диагнозата му е асептична некроза на двете тазобедрени стави . За оперативно лечение за подмяна на ставите му са необходими 10 000 лв., които са непосилни за него и семейството му.

Група „Four Aces“, чийто член е Илия, посвети участието си в този фестивал на него и обеща безплатни записи на всеки, който помогне на техния любим приятел и колега.

Друг русенец, чиито близки се обърнаха към местната общност за помощ, е Йосиф Димитров Йосифов. Йосиф е на 46 години, баща на три прекрасни деца. По нещастно стечение на обстоятелствата, бетонна козирка се срива върху него и го затрупва. В резултат на това, Йоско получава множество тежки травми – разкъсвания на бял и черен дроб, черепно-мозъчна травма и счупване на гръбначния стълб. За да се възстанови, са нужни 90000 лева. До момента са събрани 64 000 лева.

От помощ се нуждае и Добромир, който е само на 24 години. Неговата диагноза е остра лимфобластна левкемия – тежка болест, диагностициранa през 2015 година. Добри е минал през няколко курса на лечение в България, но болестта рецидивира и единственият изход е операция. Тя не е възможна у нас, а в болницата в Турция. Операцията и лечението струват непосилните за семейството му 200 000 евро. Досега за слънчевия Добри са събрани 50 000 лева.

11-тото издание на Грийн рок фест продължава на 14 септември, когато на сцената ще се изявят още 10 местни банди „Дилема“, Born for vengeance, „Слонът на принцесата“, Explicit, Claymore, „Скролетикс“, „Голата истина“, Waveslave –Селект, Ugly pearls, а изненадата на вечерта е познатата от близкото минало група „Фаворит“. Събитието се организира по инициатива на Община Русе, Фондация „Русе – град на свободния дух“, Сдружение „Грийн рок фест“ и рок общността на Русе, със съдействието на, „Общински пазари“ ЕООД, “Нетуоркс България“ ЕООД „ВИТТЕ Аутомотив България“ ЕООД, „Хускварна Строително оборудване“ ЕООД, „В и К“ ООД – Русе , УМБАЛ „Медика“, “Мегахим“ АД, „Дунарит“ АД, Ротари клуб – Русе, Ротари клуб „Дунав“, Нотариус Светлозар Стоилов- Шумен, Винарска изба „Левент“, Изворна и трапезна вода „Севтополис“, Хотел „Фамилия“ , Бирена борса – Русе и Механа „Винарна“.