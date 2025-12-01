В Русе представят стратегия за превенция и борба с насилиетонад деца на областно ниво

Стратегия за превенция и борба с насилието над деца на регионално ниво ще бъде представена в Русе утре, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

По негови думи това е единственият подобен документ в страната, който цели да обедини усилията на всички институции, неправителствените организации, медиите и гражданите за създаването на сигурна среда, в която всяко дете може да расте и да се развива без риск от насилие. Събитието ще се състои на 2 декември от 10.30 часа в Зала 1 на Областната администрация.

В световен мащаб Световната здравна организация и Детски фонд на Обединените нации отчитат, че всяко четвърто дете е подложено на някаква форма на насилие до 18 години, а в ЕС между 20% и 30% от децата съобщават за преживяно насилие. Най-разпространено е емоционалното насилие /45,9%/, следва физическото /31,2%/, сексуалното /15,6%/ и пренебрегването /10,5%/. У нас, националните проучвания сочат, че от 30% до 40% от учениците са преживели упражняван тормоз над тях. Няма пълни и надеждни данни за всички форми на насилие над деца. Регистрираните случаи в системата на закрила на детето представляват само част от истинския мащаб на проблема. Националната мрежа за децата посочва, че липсата на систематични и достоверни национални данни пречи за ефективното планиране и превенция срещу детското насилие.

В община Две могили за 2022 г. са регистрирани 140 деца в риск. Община Русе поддържа 49 социални услуги, включително центрове за обществена подкрепа и дневни центрове за деца. Дейността на организации като „Каритас – Русе“ също допринасят, чрез предоставяне на услуги за деца и семейства в риск. Данните на Дирекциите „Социално подпомагане“ в областта свидетелстват за регистрирани 160 случая на насилие над деца годишно, като реалният им брой вероятно е значително по-висок поради липса на сигнали и недоверие към институциите. Районен съд – Русе е образувал 131 дела по Закона за защита от домашното насилие за периода 01.01.2024 – 31.12.2024 г. За пет месеца през настоящата 2025 година са издадени 33 заповеди за незабавна защита и са образувани 64 дела по този закон. През 2024 година над 100 ученици в региона са преминали обучение, посветено на човешките права и противодействие от домашното насилие.

Стратегията е разработена в рамките на проект „Нова перспектива“, изпълняван от началото на годината от Клуб „Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областната администрация в крайдунавския град, Ателие за креативни идеи – Русе и Асоциацията на християнските младежки села в Германия (CJD). Инициативата се финансира от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).

