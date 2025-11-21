В РУСЕ ПРЕДСТАВИХА КНИГАТА КРАЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ НА ДУНАВА: ГЮРГЕВО И РУСЕ (1933 – 1936)

Областният управител на Русе Драгомир Драганов беше сред официалните гости при представяне на книгата „Кралски посещения на Дунава: Гюргево и Русе (1933 – 1936)“.

Автор на изданието, преведено на български език от румънския историк Даниел Кайн, е музеографът Флорентин Бреазу, който е уредник в гюргевския музей „Теохари Антонеску“. Фотодокументалният албум съдържа архивни проучвания и публикации в пресата от онова време и разглежда специфична тема от дипломатическата история – срещите, които крал Карол Втори от Румъния имал в двата града на брега на Дунав със суверена на България цар Борис Трети.

Драгомир Драганов обърна внимание, че подобни инициативи са още една възможност за задълбочаване на вековното сътрудничество между двете държави и на двата съседни града свързани от река Дунав, в контекста и на новите европейски отношения.

Сред гостите на събитието, което се проведе в Регионалния исторически музей и премина при изключителен интерес от българска и румънска страна бяха още председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев, директорът на Държавния архив в Букурещ Кристиан Аница, заместник-кметът на община Гюргево Йонел Мускалу, началникът на Държавния архив в Русе Толя Чорбаджиева и не на последно място негов домакин бе проф. д-р Николай Ненов – директор на музея.

Представянето на новото издание се проведе с активното съдействие на изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.

Facebook

Twitter



Shares