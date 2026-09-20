В Русе наградиха победителите в конкурса за най-добра торта „Гараш“

Рекордните 148 любители сладкари от цялата страна се включиха в кулинарната надпревара по време на петото издание на Празника на торта „Гараш“

Победителите в конкурса за най-добра торта „Гараш“ бяха наградени на сцената пред Община Русе. Част от отличията връчи заместник-кметът Златомира Стефанова, която поздрави участниците и им благодари за смелостта да експериментират с емблематичния десерт.

Конкурсът е един от акцентите в двудневната програма на петото издание на Празника на торта „Гараш“, организиран от Община Русе, ОП „Русе Арт“ и Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.

Тази година в надпреварата се включиха рекордните 148 любители сладкари от цялата страна, които представиха свои версии на създадената в Русе торта.

Състезанието се проведе в три категории. При „Традиционна торта „Гараш“ победител стана Дияна Стоянова, следвана от Цветелина Живкова и Евтима Венциславова. В категорията за модерна интерпретация първото място спечели Юлияна Суванджиева, второто – Русана Кирилова, а третото – Албена Попова.

При домашните торти в категория „Рецепта от стария тефтер“ победата заслужи Доротея Писарова. На второ място се класира Нурие Караметулова, а трета е Наталия Люцканова.

Участниците бяха оценявани от професионални журита с участието на сладкари, шеф-готвачи и представители на туристическия и образователния сектор. Сред професионалните лица на тазгодишното издание е и шеф Иван Александров, който участва в програмата, демонстрациите и сладкарските работилници за деца.

Освен призовите места бяха връчени и специални награди. Емил Живков получи отличието „Най-атрактивна торта“, а Сузан Мехмедова спечели наградата „Торта „Гараш“ на публиката“. За „Най-вкусна торта“ беше отличена Нели Петкова, наградата за „Най-добра история за домашна торта“ получи Габриела Неделчева, а специалното отличие „Тортата на Русе“ отиде при Виктория Маринова.

Класираните на първо, второ и трето място във всяка категория получават по 5 кг шоколад CARMA и сладкарски продукти от Debic. Победителите в трите категории са наградени и с ваучери на стойност 1050 евро за обучение в Alexandrov’s Academy в курса „Основни сладкарски техники“.

Поощрителни награди получиха и всички останали участници в конкурса.