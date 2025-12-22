В Рождественската седмица вижте програмата в Габрово
22 декември
18:00 ч. – Дядо, Кой…?! – Премиерен спектакъл, с участието на Дядо Коледа и неговите помощници
Място: Държавен куклен театър – Габрово
18:00 ч. – Рождественски концерт на Камерния детски хор към Ротари клуб Габрово „СВЯТА НОЩ“
Място: храм „Свети Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“
18:30 ч. – Коледен концерт на ДФА „Габровче“
Място: ДК „Емануил Манолов“
23 декември
18:30 ч. – Приказливко в страната на думите, с участие на Дядо Коледа
Място: ДТ „Рачо Стоянов“
25 декември
11:00 ч. – Коледари, коледни изненади и кучета в премени
Място: Градинката с мечето
12:00 ч. – Коледари – Коледарска дружина ще пее коледарски песни и ще нарича за здраве, късмет, щастие и хубав живот
Място: МАИР „Боженци“, къща музей „Баба Райна“
26 декември
Коледари в музея
Място: РЕМО „Етър“
17:00 – 20:00 ч. – Коледна вечер в музей „Етър“ – Само на 26 декември гостите на музея ще могат да се насладят на тиха и светла коледна вечер сред автентичния уют на Етъра. Разходка из приказно осветеното музейно пространство, аромат на топли печива от фурната, греяно вино и отворени занаятчийски работилници, в които оживяват традиции и умения. Една вечер, която докосва сетивата и напомня истинския дух на зимните празници.
Място: РЕМО „Етър“
26–27 декември
26 декември – 13:00 – 20:00 ч. – Демонстрация по изработка и украса на стъклени коледни играчки с майстор Иван Станев – един от последните пазители на традицията в духаното стъкло
Място: РЕМО „Етър“, Музеен център – ниво 3
27 декември – 11:00 – 13:00 ч. – Демонстрация по изработка и украса на стъклени коледни играчки с майстор Иван Станев – един от последните пазители на традицията в духаното стъкло
Място: РЕМО „Етър“, Музеен център – ниво 3