В Рождественската седмица вижте програмата в Габрово

22 декември

18:00 ч. – Дядо, Кой…?! – Премиерен спектакъл, с участието на Дядо Коледа и неговите помощници

Място: Държавен куклен театър – Габрово

18:00 ч. – Рождественски концерт на Камерния детски хор към Ротари клуб Габрово „СВЯТА НОЩ“

Място: храм „Свети Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“

18:30 ч. – Коледен концерт на ДФА „Габровче“

Място: ДК „Емануил Манолов“

23 декември

18:30 ч. – Приказливко в страната на думите, с участие на Дядо Коледа

Място: ДТ „Рачо Стоянов“

25 декември

11:00 ч. – Коледари, коледни изненади и кучета в премени

Място: Градинката с мечето

12:00 ч. – Коледари – Коледарска дружина ще пее коледарски песни и ще нарича за здраве, късмет, щастие и хубав живот

Място: МАИР „Боженци“, къща музей „Баба Райна“

26 декември

Коледари в музея

Място: РЕМО „Етър“

17:00 – 20:00 ч. – Коледна вечер в музей „Етър“ – Само на 26 декември гостите на музея ще могат да се насладят на тиха и светла коледна вечер сред автентичния уют на Етъра. Разходка из приказно осветеното музейно пространство, аромат на топли печива от фурната, греяно вино и отворени занаятчийски работилници, в които оживяват традиции и умения. Една вечер, която докосва сетивата и напомня истинския дух на зимните празници.

Място: РЕМО „Етър“

26–27 декември

26 декември – 13:00 – 20:00 ч. – Демонстрация по изработка и украса на стъклени коледни играчки с майстор Иван Станев – един от последните пазители на традицията в духаното стъкло

Място: РЕМО „Етър“, Музеен център – ниво 3

27 декември – 11:00 – 13:00 ч. – Демонстрация по изработка и украса на стъклени коледни играчки с майстор Иван Станев – един от последните пазители на традицията в духаното стъкло

Място: РЕМО „Етър“, Музеен център – ниво 3

