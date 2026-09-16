В Разград започват консултациите за съставите на секционните избирателни комисии

Срещата е насрочена за 18 септември и е част от подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Консултациите за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Разград ще се проведат на 18 септември.

Срещата е насрочена от кмета на общината Добрин Добрев във връзка с подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на Република България, които ще се състоят на 25 октомври 2026 г.

Консултациите ще започнат в 9:30 часа в зала №308 в административната сграда на Община Разград на бул. „Бели Лом“ №37А.

В тях са поканени да участват представители на парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание. В консултациите могат да се включат и други партии и коалиции, които нямат парламентарно представителство.

Срещата е публична и се провежда съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и Решение №178-ПВР от 10 септември 2026 г. на Централната избирателна комисия.

66 избирателни секции в общината

Според публикуваната от общината информация за президентските избори на територията на Разград са образувани 66 избирателни секции.

Към поканата за консултациите е публикувано предложение за разпределението на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства, както и образец за предложения за основен и резервен състав на СИК.

Участващите партии и коалиции трябва да представят необходимите документи и предложения за членовете на комисиите съгласно изискванията на Изборния кодекс.

Информацията и документите, свързани с подготовката за вота, са публикувани в специалната секция „Избори 2026“ на интернет страницата на Община Разград.