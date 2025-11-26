В Разград започна Общинският коледен учителски турнир

Със състезание по бадминтон започна тазгодишното 36-то издание на Общинския коледен учителски турнир.

Надпреварата се организира от Регионалното управление на образованието и Община Разград, като местната управа осигурява купите за призьорите и медицинското обезпечаване на състезанията.

50 отбора от училищата в Община Разград участват в турнира по четири вида спорт. Срещите по бадминтон се играха в спортна зала „Абритус“, волейболните мачове за жени са на 27 ноември в залата на ОУ“Н.Й.Вапцаров“, а за мъже – в залата на ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“. Баскетболните срещи са на 2 декември в спортна зала „Абритус“, а състезанието по футбол за жени, в което за втора година с отбор се включва и Община Разград – на 4 декември в спортната зала на ОУ“Васил Левски“.

Награждаването за всички спортове е на 5 декември на коктейл в ресторант „Лес“.

На официалното откриване вчера, 25 ноември, в спортна зала „Лудогорец“ експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева поздрави от името на Кмета на Община Разград участниците и пожела успех, честна игра и забавление, както и състезанията да приключат без контузии. Георгиева благодари и на дългогодишните експерти по физкултура Николай Миланов и Димо Енчев за отдадеността и инициативата за създаване на този дългогодишен турнир, като увери че новото поколение ще почерпи от техния опит и ще продължи организацията. Тя отправи благодарности и към директора на ЦПЛР – УСШ“Руси Бухтев“ Цветан Танев за съдействието при организацията на състезанията в различните спортове.

На откриването присъстваха и: председателят на СК „Бадминтон Разград“ Мирослав Минков, Фаня Тодорова от РСО“Подкрепа“-Разград, Кремена Русева от Независимия учителски синдикат, Рада Нейчева от Синдиката на българските учители и Станимир Йорданов, който е спонсор на състезанието. Синдикатите осигуряват предметните награди и томболата след състезанието.

По тяхна инициатива експертът по физкултура в РУО Иван Петров връчи плакети за признателност към дългогодишната спортна дейност и развитие на спорта в града и за организацията на Коледния учителски турнир през годините на: Здравко Душков, Димо Енчев и Николай Миланов.

