В Разград се провежда научно-практическа конференция за бъдещето на общата медицинска практика

Над 70 лекари от страната обсъждат иновациите, профилактиката и предизвикателствата пред извънболничната помощ

Заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим поздрави участниците в научно-практическата конференция „Иновации и предизвикателства в съвременната обща медицинска практика“, организирана от Сдружението на общопрактикуващите лекари – Разград.

Форумът събра над 70 лекари, предимно от Източна България, както и представители от други региони на страната. Конференцията започна в хотел „Вила дела роса“, а официалното ѝ откриване се състоя днес.

Участниците бяха приветствани от председателя на СОПЛ – Разград д-р Селиме Карагьозова, председателя на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България д-р Любомир Киров и директора на РЗОК – Разград Силвена Дочева.

Хабибе Расим връчи поздравителен адрес от името на кмета на Разград Добрин Добрев, в който се посочва, че конференцията е възможност за обмен на добри практики, професионален диалог и търсене на работещи решения за развитието на извънболничната помощ в България.

От името на кмета и от свое име заместник-кметът пожела успех на форума и изрази надежда следващите му издания да привлекат участници от цялата страна.

Първото издание на конференцията събира общопрактикуващи лекари и специалисти по здравни грижи. Според д-р Карагьозова сред основните акценти в програмата са националните профилактични програми за различни заболявания и възможностите за подобряване на здравната грижа за бъдещите поколения.

„Нашата цел при изпълнение на тези програми е да заложим едно по-добро бъдеще за децата и юношите, защото това е най-добрата инвестиция в нашата работа“, посочи д-р Карагьозова.

В рамките на тридневния форум над 20 лектори ще представят актуални теми, свързани със съвременната медицина. Сред тях са лекари от различни области, представители на медицински учебни заведения, специалисти по заболявания, фармацевти и представители на медицински компании.

Конференцията се провежда с подкрепата на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България и медицински компании, като генерален спонсор е „Антибиотик“ АД.

Форумът ще завърши с обсъждане на предложенията за предстоящия рамков договор, който трябва да бъде подписан през януари 2027 г. Организаторите изразиха надежда конференцията да се превърне в ежегодна традиция и всяка есен да събира медицинската общност в Разград.