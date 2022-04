В Разград представиха иновативна образователна платформа

Областният управител на област Разград – д-р Деян Димитров бе официален гост на тържествено представяне на иновативна образователна платформа, създадена по проект „Умни в образованието, активни в спорта“.

Платформата „Умни в образованието, активни в спорта“ съдържа полезни лекции, упражнения и онлайн курсове. В нея ментори са популярни и успели личности от сферата на българския спорт, култура, образование, медицина. Дигиталните учебни продукти ще помогнат на младите хора в задълбочаването на знанията им по математика, география и икономика, както и изучаването на чужд език – английски, като това се случва чрез спортна терминология и онагледяване от футболисти на Лудогорец за по-достъпен за учениците по целия свят учебен процес.

Събитието се проведе в тренировъчната база на футболния шампион ПФК „Лудогорец 1948“.

Пред групите от ученици от България, Сърбия, Испания и Румъния бяха показани първите дигитални иновативни уроци, като в провеждането им се включиха футболистите Кирил Десподов, Георги Терзиев и Доминик Янков. Специален гост на проявата бе олимпийската шампионка по художествена гимнастика Мадлен Радуканова. Събитието уважиха още народният представител от 15-ти Плевенски многомандатен избирателен район Илиян Йончев и директорът на спортното училище в Разград Дениз Хамид.

Младежите от четирите държави се включиха активно в интерактивните уроци.

Изпълнителният директор на Лудогорец – Ангел Петричев изтъкна, че най-важни за младите хора са образованието и спорта, а когато двете активности може да се съчетаят, това ще бъде от огромна полза за тях. Той отбеляза, че в платформата вече са се регистрирали над 5000 младежи.

Д-р Димитров изрази изрази пълната си подкрепа за успешната реализация на проекта и готовността за съдействие от страна на Областна администрация Разград. Той призова учениците да влагат еднакво старание и мотивация, както в спорта, така и в учението и да използват максимално възможността за общуване с връстници от други държави, която им дава проектът, за да разширят своя кръгозор и да се развиват като граждани на Европа.

Финансираният по Програма „ЕРАЗЪМ+“ проект „Умни в образованието, активни в спорта“ /“Smart in education and active in sport“/ се изпълнява от Асоциация „Докосни дъгата“ в партньорство с ПФК „Лудогорец 1948“ и организации от Сърбия, Испания и Румъния. Целта на иновативния проект е да помага на деца и младежи от 14 до 19-годишна възраст да придобият познания и опит за представяне и комуникация в многокултурна среда, както и да насърчава важни житейски умения чрез футбола.

Платформата //https://smart-education.online// вече е достъпна на български, английски, испански, румънски и сръбски език.

Снимки: Петромир Пенчев

ПФК „Лудогорец 1948“