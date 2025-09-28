В Разград наградиха призьорите от състезание по стрелба на базата на СК ”Дръзки”

Председателят на Общински съвет-Разград Галина Георгиева и заместник-кметът на Община Разград Зорница Евгениева наградиха призьорите в последното за годината състезание по стрелба на базата на СК”Дръзки” край Ушинци.

Турнирът „Mad Forest Handgun & PCC – L ІІ” бе и последното състезание в календара на Българска федерация по динамична стрелба в България за 2025 г.

Преди награждаването представителите на Федерацията благодариха за организацията на председателя на СК”Дръзки” д-р Методи Ботровлиев, както и на представителите на местната власт за участието в церемонията по награждаването.

84 състезатели от цялата страна, включително англичани и германци, живеещи в България и състезаващи се за български клубове, участваха в състезанието. Призьорите в различните дивизии – по възрасти и по стрелба с различни видове оръжия – получиха медали.

Facebook

Twitter



Shares