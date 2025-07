В разгара на лятото КОД: Превенция с две важни теми – бели дробове и витамини

Повече за превенцията на белодробни заболявания и ефективния прием на витамини ни разкриха здравните експерти, гост-лектори на изданието ни през юли.

На 19 юли на „Сцена Централни хали“, д-р Биляна Станчева, пулмолог с богат клиничен опит, сподели как да предпазим себе си и близките си от белодробни заболявания.

Имунологът доц. д-р Екатерина Иванова-Тодорова ни въведе в света на витамините със съвети как да си ги набавяме по правилния начин и за какво да внимаваме при приема на добавки.

Гостите на изданието получиха възможност за безплатни медицински прегледи при интернист и пулмолог от общински болници, ваучери за безплатни изследвания на Витамин D от лаборатории Synevo и безплатни седмични карти за фитнес от Next Level.

Следващото издание на здравна инициатива ще се проведе на 16 и 17 август по време на фестивала My Sofia. Youth with causes, на територията на Sofia Summer Fest.

Кампанията „КОД: Превенция – Сега е време, за да имаш време“ се организира от дирекция „Спорт и младежки дейности“ и дирекция „Здравеопазване“, Столична община в партньорство с Фондация „Рестарт“, Synevo Bulgaria, Kaufland Bulgaria и с подкрепата на Darik.bg, подкаста Преобръщане, NEXT LEVEL, Обекти, Новите родители, Modernity – време за мен.

Повече информация можете да откриете във Фейсбук страницата на „КОД: Превенция“.

Запис от юлското издание на „КОД: ПРЕВЕНЦИЯ – Сега е време, за да имаш време“ е дотъпен тук.

