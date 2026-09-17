В Ямбол започват консултациите за съставите на секционните комисии за президентския вот

За изборите на 25 октомври в общината са образувани 84 избирателни секции, като местата за гласуване остават непроменени

Кметът на община Ямбол Валентин Ревански покани парламентарно представените партии и коалиции на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии за предстоящите избори за президент и вицепрезидент.

Консултациите ще се проведат на 18 септември от 10:00 часа в зала 107 на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ №7. Заседанието ще бъде публично.

За президентските избори на 25 октомври 2026 г. на територията на община Ямбол са образувани 84 избирателни секции. Вотът на тази дата е потвърден и в решенията на Централната избирателна комисия. (Централна избирателна комисия)

По-малко секции, но без промяна на местата за гласуване

Броят на секциите е намален със 17 спрямо парламентарните избори през април, когато те са били 101. Реорганизацията е направена след анализ на броя на избирателите и актуализиране на териториалното разпределение.

Според общината това няма да промени познатите на гражданите места за гласуване. Избирателите ще продължат да гласуват в същите сгради, като е възможна единствено промяна в номера на съответната секция.

Целта е по-равномерно разпределение на избирателите и по-ефективна организация на изборния процес.

Районната избирателна комисия – Ямбол е определила секционните избирателни комисии да бъдат от седем членове, независимо от броя на избирателите в секцията. Подвижните СИК ще бъдат от петима членове, а допълнително образуваните секции – от седем. (РИК 31 Ямбол)

Разпределението на местата в комисиите и техните ръководства между партиите и коалициите се извършва съгласно решенията и методическите указания на изборната администрация. РИК – Ямбол вече е публикувала решение за разпределението за община Ямбол. (РИК 31 Ямбол)