В Ямбол започна изграждането на нов физкултурен салон в Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

В Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии в Ямбол започна строителството на нов физкултурен салон. След дълги години, в които учебното заведение не разполагаше със собствена спортна зала, учениците ще имат възможност да провеждат часовете по физическо възпитание в съвременни и комфортни условия.

„Новият салон е не само необходима придобивка за гимназията, но и важен актив за целия квартал „Аврен“. Залата ще може да се използва и извън учебно време – за спортни активности, тренировки, събития и състезания, насочени към децата и младежите“, коментира кметът на Ямбол Валентин Ревански.

Проектът се реализира с подкрепата на Министерството на образованието и науката по Националната програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища (2024–2026 г.). Очакваните резултати са насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на вредни навици и изграждане на траен интерес към спорта още от ранна ученическа възраст.

Припомняме, че с нов физкултурен салон вече разполага и Начално училище „Проф. Петър Нойков“.

Община Ямбол ще продължи да подкрепя развитието на образователните институции и създаването на съвременни условия за учене и спорт.

