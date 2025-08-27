В Ямбол предстои обществено обсъждане на доклада за ОВОС на трансформацията на националната електропреносна мрежа
Обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение „Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа – GREENABLER – трансформация на мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400 kV“ ще се проведе на 27 август от 16:00 часа в сградата на община Ямбол, в заседателна зала 107 на първия етаж.
Инвеститор на обекта е Електроенергийният системен оператор (ЕСО ЕАД), който отправя покана към жителите на Ямбол да се включат в обсъждането.
Инвестиционното предложение (ИП) на ЕСО ЕАД е за реконструкция на част от съществуващата и функционираща електропреносна мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400 kV и включва реконструкция на 12 електропровода, както и прилежащите им и функционално свързани 14 подстанции. Сред тях е и въведената в експлоатация през 1964 г. въздушна линия „Камчия“ с обща дължина 181,989 km, чието трасе преминава през землищата на град Ямбол, Стралджа и селата Златари, Бояджик, Ботево, Болярско, Роза, Кукорево, Стара река, Могила, Джинот, Воденичане, Палаузово, Маленово.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в това число и Доклад за оценка на степента на въздействие, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа в сградата на Община Ямбол на адрес: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ,,Г.С. Раковски“ № 7, Община Ямбол, Област Ямбол, както и всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 22, сградата на Електроенергиен системен оператор ЕАД, гр. София, бул. ,,Цар Борис III“ № 201, както и на Интернет страниците на двете институции на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/konsultacii-s-obstestvenostta-na-doklada za-ocenka-stepenta-na-vuzdejstvie-dosv/na-osnovanie-chl-16-al-2-ot-naredba-za-ovos/.
Писмени становища могат да се предоставят в сградата на Възложителя ЕСО ЕАД на адрес гр. София 1618, бул. ,,Цар Борис ПГ’ № 201; сградата на Община Ямбол на адрес: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ,,Г.С. Раковски“ №7, Община Ямбол, Област Ямбол или на срещата за общественото обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на ЕСО ЕАД: експерти отдел ПО управление „“ИКПО“, Дирекция „Инвестиции“ – Виктор Масларов, телефонен номер: 0889/635267, viktor.maslarov@eso.bg; Орлеана Боровинова – телефонен номер: 0888/124434, orleana.borovinova@eso.bg.