В празничния ден културните институти в Стара Загора ще работят с вход свободен по случай Деня на независимостта

В рамките на празничния ден Художествена галерия – Стара Загора ще бъде отворена за всички почитатели на изкуството с работно време на 22 септември 2025 г. (понеделник), в Денят на независимостта на България, с вход свободен от 10.00 ч. до 18.00 ч.

Регионален исторически музей – Стара Загора и музеен обект „Хилендарски метох“ ще работят извънредно и с вход свободен за всички посетители от 10.00 ч. до 18.00 ч.

