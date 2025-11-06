В понеделник, 10 ноември, започва ремонт на ул. „Марица“, участък от улицата ще е затворен за движение до 30 ноември 

От 10 ноември до 30 ноември по участък от ул. „Марица“ в Разград се въвежда временна организация за безопасност на движението със спиране на движението. Участъкът от пресечката с ул. „Искър“ до пресечката с ул. „Цар Симеон“ се затваря за движение заради извършването на ремонт на улицата. Освен на пътното платно ремонт ще бъде извършен и на прилежащите тротоари. В тази връзка по време на ремонта в района се закрива зоната за кратковременно паркиране „Синя зона“по ул. „Марица“, която включва 15 места, както и 2 за МПС на хора с увреждания. За обектите на Общинския пазар ще бъде осигурен достъп откъм ул. „Бели Лом“.

За периода от 10 ноември до 30 ноември се въвеждат обходни маршрути. Временната сигнализация в района трябва да се постави от изпълнителя на ремонта „Пътно строителство“АД.

Ремонтът на участъка от ул. „Марица“ е част от изпълнението на обществена поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт на улици, паркинги, междублокови пространства, тротоари, алеи и др. в гр. Разград и населените места на община Разград по обособени позиции“. По обособена позиция 1 вече бяха извършени ремонти на 15 улици, както и изградени нови алеи в Гробищния парк, с ремонта на тротоара на ул. „Дунав“ започнаха и ремонтите на тротоари, те са общо 5, в 5 района ще бъдат обособени и места за временно паркиране. Ремонтът на ул. „Марица“ е с обща площ 3635 кв.м., включва участъка от пресечката с ул. „Искър“ до пресечката с ул. „Странджа“. За да не се затруднява за дълъг период движението в района, първоначално се ремонтира по-малък участък, на следващ етап ще се ремонтира и останалата част от предвидената за ремонт площ.

