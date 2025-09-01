В почивните дни Туристически информационен център Стара Загора предлага безплатни градски турове

Желаещите да се включат трябва да се запишат предварително

Инициативата „Безплатни градски турове“ ще зарадва отново жителите и гостите на града на 6 и 7 септември 2025 г. (събота и неделя), от 10.00 ч., с две от най-любимите теми на старозагорци – „Знатните фамилии на Стара Загора и техните къщи“ и „Поетична разходка по улиците на Стара Загора“. Началната спирка е пред Туристически информационен център.

По време на първата обиколка (6 септември – събота), участниците в обиколката ще се запознаят с част от историите на онези фамилии след Освобождението, които със знания, качества и умения са допринесли Стара Загора да е това, което виждаме днес. Жителите и гостите на Стара Загора ще се потопят в един съвременен град с модерна архитектура, носеща спомените на миналото.

С втората тема (7 септември – неделя), включилите се в безплатния градски тур ще усетят романтичния полъх от миналото, потапяйки се в ежедневието и копнежите на част от творците на очарователна и древна Стара Загора. Литературното приключение ще открехне завесата на техния живот и ще отведе до къщите на някои от тях. „Нека върнем и съхраним спомена за онези творци, създали вечните рими и строфи, които ще изречем отново“, призовават организаторите.

Разказвач на историите ще бъде Ива Духтева – старши експерт в Община Стара Загора.

Желаещите да участват в безплатния градски тур трябва да се запишат предварително.

Това може да стане по няколко начина: на място в Туристически информационен център Стара Загора (бул. „Руски“ № 27), на тел.: 042/ 62 70 98 или съответно във формите:

За „Знатните фамилии на Стара Загора и техните къщи“:

https://forms.gle/bGSn5Q5yD7m5PRTL7

За „Поетична разходка по улиците на Стара Загора“:

https://forms.gle/KkAWvGda1E8NWwaQ8

Инициативата на Община Стара Загора и Туристически информационен център Стара Загора се осъществява с помощта на Регионален исторически музей – Стара Загора и Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора.

