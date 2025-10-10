В Пловдив започва есенната дератизация

Община Пловдив информира пловдивчани, че при благоприятни метеорологични условия, в периода от 13 до 20 октомври, на територията на шестте административни района, ще се осъществи канална дератизация – планово мероприятие, при което в уличните дъждоприемни шахти се зарежда препарат /родентицид/ за борба срещу гризачи.

Мероприятието ще се извърши от специализираните екипи към общинско предприятие „Дезинфекционна станция“, които ще работят по следния график :

– 13.10.2025 г. – район Централен

– 14.10.2025 г. – район Централен и район Източен

– 15.10.2025 г. – район Тракия

– 16.10.2025 г. – район Северен

– 17.10.2025 г. – район Южен

– 20.10.2025 г. – район Западен

От общинското предприятие призовават пловдивчани да съдействат за успешното провеждане на мероприятието, като при възможност не паркират своите автомобили върху дъждоприемните шахти в часовия диапазон от 8:00 до 15:30 часа в дните, посочени в работния график.

