В Пловдив откриха изложба на децата от Занаятчийското училище

На 2 декември 2025 г. препълненото с гости фоайе на Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив се превърна в храм на детското творчество и българската традиция.

Регионална занаятчийска камара – Пловдив (РЗК-Пловдив) официално откри изложбата „Занаяти с бъдеще“, която представи вдъхновяващите постижения на децата, преминали през „Занаятчийско училище – Пловдив“.

Изложбата, която може да бъде разгледана до 7 декември, доказва нагледно, че българското нематериално културно наследство има сигурно място в ръцете и сърцата на новите поколения. В свят, доминиран от дигиталното, изложените керамични мозайки, тъкани, дърворезби, бижута, икони, костюми и писани яйца бяха топло напомняне за непреходната стойност на ръчния труд и съхранената култура. Творбите са плод на интензивно обучение, в което традиционните занаяти са превърнати в модерен и увлекателен език за изразяване.

„Всяка творба е носител на тиха история – за първите опити, за радостта от постигнатия успех, за момента, в който детето осъзнава, че трудът е едновременно игра, изкуство и самоувереност. Нашата цел е не просто да научим техника, а да изградим мост между миналото и бъдещето, по който уверено да вървят новите поколения творци“, коментира Албена Халачева от РЗК-Пловдив.

Малките майстори усвоиха широк спектър от занаяти – от грънчарство и работа с текстил (плъстене и тъкане), през декоративни изкуства като иконопис и рисуване върху стъкло, до дървообработване и създаване на елементи от национален костюм. Най-сладката част от обучението бе посветена на пекарството/сладкарството. Успехът на „Занаятчийско училище – Пловдив“ се дължи на отдадеността на майсторите, които вложиха сърце и душа в обучението на децата: Костадин Деведжиев – Дърворезба, Тони Пранджева – Художествена керамика (мозайки), Николай Щърбев – Грънчарство, Пенка Ставрева – Нетъкан текстил (плъсти), Слава Балджиева – Художествени тъкани, Васка Велкова – Рисуване върху стъкло, Галина Тодорова – Писани яйца, Елена Георгиева – Иконопис, Станка Ганева – Изработване на накити, Иван Тонев – Национални костюми (елементи с орнаменти от гайтан) и Варта Торосян – Пекарство/Сладкарство.

Проектът, който е част от Културния календар на Пловдив за 2025 г., се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив. Изложбата бе открита от Тони Симидчиева, председател на УС на РЗК – Пловдив и Пламен Панов – заместник-кмет по култура, археология и туризъм на община Пловдив.

„Майсторите вложиха сърце, душа и предадоха своя занаят на децата. Занаятчийската камара от много години се бори занаятите да останат като наследство на нашите деца. Това е нещо, което се е предавало от родителите, от майките на децата, на снахите и така са оцелели до ден днешен. Искрено благодаря от името на всички майстори, на Община Пловдив, в лицето на кмета г-н Димитров и зам.-кмета по култура г-н Панов, от които получаваме наистина една огромна подкрепа“ , подчерта в приветствието си по време на откриването Тони Симидчиева.

В отговор зам.-кметът Пламен Панов потвърди ангажимента на Общината за продължаване на инициативата: „Слушайки Тони, гледайки хората тук, знам, че всичко си е струвало, защото виждам много щастливи деца, много млади семейства. Това наистина е много специален проект за нас. Той се случва за втори път, и със сигурност ще търсим вариант как да го продължим. Благодаря ви, че подтиквате вашите деца да научат за тези занаяти, да ги съхранят във времето, защото опазването на това нематериално културно наследство, наистина е наша кауза.“

Един от най-вълнуващите аспекти на проекта бе включването на деца със Синдром на Даун, които твориха заедно със своите връстници. Техните постижения бяха доказателство, че изкуството и занаятите са мощен инструмент за приобщаване и личностно развитие. Надежда Тодорова от Фондация „Ап Уид Даун“, майстор на плетиво и член на РЗК и майка на дете със Синдром на Даун отправи послание, което силно развълнува многобройната публика:

„Искам да благодаря лично от мое име и от името на нашата общност на родители на деца със синдром на Даун за шанса, който Занаятчийската камара даде на нашите деца тази година да се включат в училището по занаяти. Аз ще ви кажа, въпросът не трябва да бъде какво могат децата със синдром на Даун, а да им дадем възможност да намерят своето призвание, да намерят своя начин да допринасят за обществото, така че още веднъж благодаря за възможността!“

Програмата на вечерта продължи с музикална програма с участието на талантливите Адриана Лесенска и Катерина Костадинова, преминали обучение в Занаятчийското училище и прекрасните четвъртокласници Теодора Узунова и Георги Темелков, ученици в НУМТИ „Добрин Петков“.

Изложбата „Занаяти с бъдеще“ оставя след себе си не само красиви експонати, но и увереност, че традицията и иновацията могат да вървят ръка за ръка, вдъхновявайки ново поколение творци в Пловдив.

Facebook

Twitter



Shares