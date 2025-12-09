В Пловдив излезна класирането за прием в детските градини и детските ясли

За проведеното на 9 декември 2025 г. класиране бяха обявени от директорите на детските градини и детските ясли общо 173 свободни места.

От тях местата за най-малките (децата до 3-годишна възраст, които кандидатстват за яслените групи) бяха 14. За първа възрастова група – за децата, родени през 2022 година, бяха обявени 55 места. Свободните места за другите възрасти бяха, както следва: за втора възрастова група 45, за трета група 32 и за четвърта възрастова група – 27 свободни места.

За обявените места кандидатстваха общо 575 деца. Най-голям е делът на децата за яслените групи – 388. За първа група в класирането участваха 95 деца, за втора 62 деца и за трета и четвърта възрастови групи (за 5- и 6-годишни деца) общо 30.

Броят на класираните деца е 58 (14 в яслените групи, 21 в първа група, 13 във втора възрастова група и 10 деца в групите за 5 и 6-годишни деца). За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 19.12.2025 година.

Следващото класиране е на 29 януари 2026 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 22 януари 2026 г. включително. Повече информация може да бъде намерена на страницата на адрес https://dz-priem.plovdiv.bg/

Facebook

Twitter



Shares