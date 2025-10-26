В Пловдив – две изключителни вечери класическа музика

ПЛОВДИВ ще стане сцена на изящна музикална програма през първите дни на ноември 2025г.

На 2 ноември публиката ще се наслади на вокалния концерт „СЪПЕРНИЦИ“ с участието на световно признатите оперни прими Габриела Георгиева и Гергана Русекова, с акомпанимент на великолепната пианистка Йоланта Смолянова. Програмата включва едни от най-емблематичните оперни дуети и арии – от Винченцо Белини, Джузепе Верди, Рихард Вагнер, Ференц Лист, Камий Сен-Санс, Джакомо Пучини, Франческо Чилеа, Пьотр Илич Чайковски, Амилкаре Понкиели – изпълнени с любов, страст и драматичен заряд.

Посветено на рождествената дата на нашата любима световна оперна прима: Елена Чавдарова-Иса!

На 3 ноември е камерният концерт „Сърцето НЕ забравя“, който ще представи младите вокални таланти , под ръководството на преподавателите – Габриела Георгиева, Гергана Русекова, Стрфан Петков. На рояла ще бъде самият Стефан Петков, а програмата включва творби от Добри Христов, Панчо Владигеров, П.И.Чайковский, Римский-Корсаков, Б.Шереметев, А.Алябиев, Черкин, М.Глинка и др.

Тези бутикови събития предлагат не само възможност да се насладите на класическа музика в най-изтънчена форма, но и да подкрепите младите изпълнители в началото на техния артистичен път.

• 2 ноември 2025 г. от 18:00 ч.– Вокален концерт „СЪПЕРНИЦИ“ с Габриела Георгиева и Гергана Русекова, на рояла Йоланта Смолянова.

• 3 ноември 2025 г. от 18:00 ч. – Камерен концерт „Сърцето НЕ забравя“ с младите таланти: Гергана Тодорова, Едит Манолова, Емилия Димитрова, Филип Иванов, Стела Петришка, Моника Гергова, Хейн Уан. На рояла : Стефан Петков.

Галерия „Димитър Георгиев“, ул.“Съборна“ 23, Старинен Пловдив

Вход: по ГРАБО и с покани

ОРГАНИЗАТОР И ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР НА СЪБИТИЯТА Е МУЗИКАЛНО-АРТИСТИЧЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ

Билети за 2 ноември: https://grabo.bg/vokalen-kontzert-0ksft8

Билети за 3 ноември:

https://grabo.bg/kameren-kontzert-0bwdz8r

