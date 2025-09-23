вторник, септември 23, 2025
В Плевен откриват изложбата „Техниката около нас по времето на народната власт“

Националният политехнически музей ще гостува тази седмица в Плевен с пътуващата си изложба „Техниката около нас по времето на народната власт“.

Експозицията ще бъде представена на 26 септември /петък/ от 16,30 часа в Първо изложбено фоайе на музея.

„Техниката около нас по времето на народната власт“ е естествено продължение на вече добре познатата и успешна мобилна експозиция „Техниката у дома през първата половина на ХХ век“. Мобилната изложба тематично е фокусирана върху техниката в домовете и в канцелариите/служебните кабинети и помещения. Изложбата обогатява познанията на посетителите (особено на по-младите) за ежедневния живот в България през втората половина на ХХ век – до периода на промените, започнали след 10.11.1989 г. Включените предмети са разделени тематично, както следва: кухненски уреди, домашна прожекционна техника, детски играчки с технически характер, видео и фото техника, звукозаписващи и звукопроизвеждащи уреди, телефони, пишещи машини, компютърна и периферна техника.

При желание, посетителите ще имат възможност и за пряко участие в изложбата.

