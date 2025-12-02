В петък официално ще бъде открита ледената пързалка в Мездра

По инициатива на Община Мездра в навечерието на големия християнски и народен празник Никулден за пръв път в гр. Мездра ще отвори врати мобилна ледена пързалка.

Официалното откриване на съоръжението, което се намира на централния градски площад „България“, ще стане на 5 декември 2025 г. (петък) от 18:00 часа с празнична програма с участието на популярния български диджей, музикант и продуцент DJ Mascota и на възпитаници на Център за обществена подкрепа – Мездра.

Зимният атракцион е с размери 15 на 20 м или с обща площ 300 кв. м, с покритие – естествен лед от 5 см. Той ще предлага на любителите на карането на кънки върху лед чудесни възможности за начално обучение на деца и начинаещи чрез осигурените за тази цел 120 чифта кънки и 10 обучителни тренажора (пингвини, панди, мечета), които ще им помогнат да се пързалят на леда лесно и безопасно.

Ледената пързалка ще работи всеки ден от 12:00 до 20:00 часа от 5 декември 2025 г. до 20 февруари 2026 г., с изключение на 24, 25 и 31 декември 2025 г., както и на 1 и 2 януари 2026 г.

Децата до 6 години, включително, ще ползват съоръжението безплатно!

Цената за 30-минутна сесия за ученици е 5.78 лв. (BGN)/ 3 евро (EUR), а за възрастни – 9.78 лв. (BGN)/ 5 евро (EUR).

Заповядайте на официалното откриване на ледената пързалка! Очакваме Ви!

