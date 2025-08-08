В Пещера стартира саниране на пореден блок

На 16.01.2025 г. кметът на Община Пещера Йордан Младенов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за реализацията на проект: „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда „Заедно“ в гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ №11, вх. А и вх. Б.“

Проектът се финансира от Механизма за възстановяване и устойчивост, инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Общата стойност на допустимите разходи е 1 227 036 лв. Финансирането по Механизма за възстановяване и устойчивост е в размер на 1 024 929 лв. 200 966 лв. е националното съфинансиране, а собственият принос е в размер на 1 141 лв.

Срокът за изпълнение на инвестицията е 18 месеца.

Целта на проекта е устойчиво енергийно обновяване на многофамилната жилищна сграда „Заедно“ с разгърната застроена площ 3 741 кв.м., която е част от националния сграден фонд от жилищни сгради. След приключване на ремонтните дейности се очаква 78,75% спестяване на първична енергия и достигане на клас на енергопотребление „А“. За живущите там, ще бъде осигурена и архитектурно достъпна среда.

Строителството по проекта включва строително-монтажни работи и енергийно спестяващи мерки. Предвидено е да бъде извършено топлоизолиране на външните стени, покрива и пода, подмяна на дограмата в жилищата, както и инсталиране на енергоспестяващи осветителни тела със сензори за движение в общите части на сградата.

На церемонията присъстваха Кметът на Община Пещера, Галя Стоянова – секретар на Общината, както и представители на фирмите изпълнители. “ В този район се реновират още два блока, които след завършване на СМР ще придадат един съвременен вид на града ни. Радвам се, че живеещите тук ще имат подобрена среда за живот, по-съвременни условия и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.“, каза Йордан Младенов по време на символична „първа копка“ и разливане на шампанско.

За здраве, благоденствие и безаварийна работа бе отслужен водосвет от негово благовенство отец Георги.

