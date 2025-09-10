В Пещера предстои обработка срещу кърлежи

Община Пещера уведомява населението, че предстои обработка срещу кърлежи /дезакаризация/ с наземна техника.

Третирането срещу кърлежи ще се проведе на територията на населените места от състава на общината. Дезакаризацията е предвидено да се проведе на 11.09.2025г. между 20:00 ч. – 22:30 ч.

При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще се отложи за следващия подходящ ден. Препаратът, с който ще се извършва третирането е специално създаден за третирането на урбанизирани територии и е безвреден за хора и животни.

