В Пещера грейнаха светлините на коледната елха

Коледният дух завладя Пещера

В родопската община бе даде официален старт на празничните тържества. Кметът Йордан Младенов запали светлините на коледната елха на площад „България“, а заедно с тях грейна и празничната украса в центъра на града.

С много настроение, детски усмивки и смях на централния площад „България“ в Пещера бе даден старт на коледните тържества.

За доброто настроение на присъстващите се погрижиха децата от ДГ „Слънчо“ и ДГ „Иглика“, които с изпълненията си внесоха топлина в студената зимна вечер.

Празничната програма включваше игри с родителите, много музика и различни забавления. Най-вълнуващ бе огненият спектакъл, който остави зрителите без дъх.

Своите пожелания към пещерци от сцената отправи кметът Йордан Младенов.

На сцената при кмета се качиха и най-чаканите гости – Дядо Коледа и Снежанка и заедно отброиха последните секунди до грейването на коледната елха.

Заедно с коледната елха, небето над Пещера бе озарено от красива, пъстроцветна заря.

източник: telemedia.bg

Facebook

Twitter



Shares