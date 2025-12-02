В Пещера грейнаха светлините на коледната елха
Коледният дух завладя Пещера
В родопската община бе даде официален старт на празничните тържества. Кметът Йордан Младенов запали светлините на коледната елха на площад „България“, а заедно с тях грейна и празничната украса в центъра на града.
С много настроение, детски усмивки и смях на централния площад „България“ в Пещера бе даден старт на коледните тържества.
За доброто настроение на присъстващите се погрижиха децата от ДГ „Слънчо“ и ДГ „Иглика“, които с изпълненията си внесоха топлина в студената зимна вечер.
Празничната програма включваше игри с родителите, много музика и различни забавления. Най-вълнуващ бе огненият спектакъл, който остави зрителите без дъх.
Своите пожелания към пещерци от сцената отправи кметът Йордан Младенов.
На сцената при кмета се качиха и най-чаканите гости – Дядо Коледа и Снежанка и заедно отброиха последните секунди до грейването на коледната елха.
Заедно с коледната елха, небето над Пещера бе озарено от красива, пъстроцветна заря.
източник: telemedia.bg