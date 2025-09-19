В открит урок по родолюбие се включиха плевенски ученици

Четвъртокласници от плевенското НУ „Отец Паисий“ проведоха днес открит урок по родолюбие в двора на Първановата къща във Възрожденския комплекс.

Инициативата за урока е на Община Плевен и на общинските съветници Данаил Раденцов, Тихомир Стойков и Захари Дончев и се провежда в навечерието на Деня на независимостта – 22 септември. Децата бяха приветствани от заместник-кмета с ресор „Хуманитарни дейности“ Елина Петрова, от Общинския ученически парламент посрещнаха децата по стара българска традиция с питка и мед, осигурени от общинските съветници.

Историкът д-р Димитър Петров – заместник-директор на Регионален исторически музей – Плевен, разказа на децата интересни подробности за това как се разделя България след Освобождението, обясни какво е конституция, кой я изработва, какви събития водят до Съединението и обявяването на Независимостта и защо 6 и 22 септември са едни от най-важните дати за всички нас българите. Децата участваха с ентусиазъм и в специална викторина, всички получиха подаръци, разгледаха Първановата къща, а накрая се снимаха за спомен.

