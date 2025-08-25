В отговор на визитата си в Китай, кметът Христов изпрати покана до китайския посланик да посети Шумен

Кметът на Шумен проф. Христо Христов бе част от българската делегация, посетила Китай между 3 и 12 август

Кметът на Община Шумен проф. Христо Христов изпрати покана до китайския посланик да посети Шумен. Поканата е в отговор на визитата в Китай, която българска делегация осъществи между 3 и 12 август 2025 г., в състава на която беше и проф. Христов. В писмото си до н.пр. г-жа Дай Цинли – извънреден и пълномощен посланик на Китай в България – кметът изказва благодарност за поканата и оказаното гостоприемство в рамкита на форума за висши държавни служители в България, на който Китайската народна република (КНР) бе домакин. Проф. Христов отправя покана към посланика да се запознае с възможностите, които община Шумен и регионът предоставят и биха представлявали интерес за китайски туристи и инвеститори. Той определя визитата в Китай като изключително полезна за участниците и изказва увереност, че двустранните контакти ще продължат.

Проф. Христо Христов бе част от българската делегация в Китай, в състава на която бяха представители на местната власт и на образователни институции в България. Организатор на визитата беше Центърът за международно сътрудничество към Държавната комисия за развитие и реформи на Китай, чиито директор У Хунлян посрещна българските представители. В церемонията по откриването участва посланикът на България в Китай Андрей Техов.

Богатата програма включваше посещение на Пекин и Шанхай. Установени бяха контакти в различни области – от търговия, интелигентно складиране и логистика, планиране на мащабна инфраструктура и сътрудничеството между китайски и български предприятия, до туризъм, култура, образование и езиково сътрудничество. Делегацията посети Китайската академия за туризъм към Министерството на културата и туризма, където се обсъди обмен и туристическо промотиране, както и Асоциацията за сътрудничество и приятелство с чужди държави, където се разискваха контактите между побратимени градове от двете страни.

С местната власт на град Шанхай се осъществи обмен на практики в прецизното и интелигентно управление на градовете. Акцент в програмата се постави и върху управлението на високотехнологичните процеси, дигиталната трансформация, научноизследователската работа, напредъка в развойната дейност, свободната търговия, развитието на индустриалните паркове и др.

Осъществени бяха визити и на Националния музей на Китай и Центъра за езиково сътрудничество към Министерството на образованието, на Китайската държавна строителна корпорация (China Communications Construction Company), на Шанхайската пилотна зона за свободна търговия, на предприятия и на Изследователския център на Huawei край езерото Лиенцюху в Шанхай.

