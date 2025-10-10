В одобрената за финансиране Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Бургас, Община Казанлък участва с проект за близо 7 милиона лева

Чрез Концепцията за интегрирани териториални инвестиции “Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион” на Oбщина Бургас, осигурена с 82 милиона лева по програматa “Развитие на регионите“ 2021–2027, Приоритет 2-Интегрирано териториално развитие на регионите“, ще бъде създадена първата в България Детска болница.

Община Казанлък е партньор с проекти за 6 472 546,62 лв. С тях ще бъдат изградени ФЕЦ централи на покривните конструкции на МБАЛ “Д-р Христо Стамболски“ и ДКЦ Районна поликлиника- Казанлък, ще бъде закупено медицинско оборудване за двете общински здравни заведения и ще бъдат ремонтирани здравните служби в град Крън и селата Розово, Бузовград и Ясеново.

Концепцията на Бургас за интегрирани териториални инвестиции ще създаде здравна свързаност на общините в Югизточен регион за планиране.

