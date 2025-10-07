В Община Варна гостуваха студенти по градско развитие от Виенския университет

Студенти от един от най-старите университети в Европа – Виенския университет (Universität Wien) посетиха Варна като част от обиколката си в Сърбия и България и изучаването на градското развитие на двете балкански държави.

Варна е последната спирка от тяхното пътуване, а в Община Варна те бяха посрещнати от заместник-кметовете с ресор туризъм Снежана Апостолова и Пламен Китипов с ресор архитектура и градоустройство. В разговорите се включи и главният архитект Виктор Бузев.

Студентите учат в Департамента по география и регионално изследване и съвсем естествено интересите им бяха насочени към плановете на Община Варна за развитие на градската среда. Приоритет на ръководството е изпреварващото развитие на инфраструктурата, която значително изостава от бума на жилищното строителство във всички райони на града, посочи Пламен Китипов. В това число са не само улици, булеварди, велоалеи и други пътни съоръжения, но и социална, образователна и здравна инфраструктура като детски градини, училища и болници, допълни той. Студентите бяха запознати с древната история на Варна, където е открито най-старото обработено злато в света преди седем хилядолетия, с гръцкото, римското, византийското и османското влияние върху развитието на градоустройството в морската столица.

Младите хора бяха любопитни и относно наследството ни от близкото минало от средата на 20 в. досега, което също е оказало значителен ефект върху градоустройството – от планирането и строителството на цели жилищни квартали като „Чайка“ и монументи като паметника на българо-съветската дружба до преминаването от централизирано управление към свободната инициатива. Стимулирането на частния интерес за сметка на публичния в периода на прехода доведе до презастрояване на определени зони, в които общината не е собственик и не може да приложи със собствен финансов ресурс уличната регулация, обясни Китипов.

Студентите бяха заинтересовани от възможностите за реновиране на сгради – паметници на културата и затрудненията, които обичайно възникват заради множеството собственици на имотите. Те са освободени от данък върху недвижимите имоти, като идеята е средствата да бъдат инвестирани в поддръжка и реновиране, Общината оказва съдействие на собствениците при изготвянето на необходимата документация за реставрационни дейности, обясни главният архитект. Студентите научиха още, че голяма част от сградите в историческия център на Варна са дело на архитекти, които са учили в западноевропейски университети, в т.ч. и във Виена и са приложили наученото тук, макар и в по-малки мащаби.

Снежана Апостолова запозна младежите с възможностите за туризъм в града не само през летните месеци – с разнообразните възможности за развлечения, културен туризъм, СПА и балнеололечение в града и курортните комплекси.

