В Община Пловдив се проведе работна среща по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

В Община Пловдив се състоя среща във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

В дискусията участваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова, заместник-кметът по строителство, инвестиции и общинска собственост Хакъ Сакъбов, районни кметове, кметът на Община Чепеларе Боран Хаджиев и др.

Кметът Костадин Димитров подчерта значението на програмата за бъдещето на Пловдив.

„Програмата за саниране е от изключително голяма важност за Пловдив. Имал съм възможността да разговарям с граждани, чиито сгради са обновени, и ефектът е осезаем – както по отношение на енергийната ефективност, така и на естетичния облик и подобряването на качеството на живот на гражданите. Благодаря на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подкрепата, както и на районните кметове за успешната реализация на обектите“, заяви Костадин Димитров в началото на срещата.

Заместник-министърът Дора Янкова подчерта, че срещите в страната целят да се дискутират конкретните предизвикателства, с които се сблъскват общините при изпълнението на програмата, за да може Министерството да оказва навременна подкрепа.

„Това са големи и важни политики, които не само променят облика на градовете, но и реално повишават стандарта на живот на хората. Европейският съюз и България имат обща мисия – да изграждаме по-зелени, по-устойчиви и енергийно ефективни общности. Нашата страна е активен участник в европейския преход към зелена икономика и успешното изпълнение на тази програма е важна стъпка към осъществяване на редица европейски приоритети и ангажименти,“ отбеляза Янкова.

След изказването си зам.-министърът покани присъстващите представители на различни общини да споделят своя опит – как върви реализацията на проектите на терен, какви добри практики са установени и с какви трудности се сблъскват.

