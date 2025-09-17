В Община Пещера ще се проведе среща относно еврото
От 1 януари 2026 г. Република България въвежда единната европейска валута.
В рамките на информационната си кампания, Комисията за защита на потребителите ви кани на среща с експерти, които ще дадат отговор на живо на всички въпроси, свързани с вашите права и тяхната защита, задълженията на търговците в периодите на двойно обозначаване на цените и използване на двете валути едновременно.
Максималната информираност и спокойствието на хората в този процес са основен приоритет в работата на КЗП.
Срещата ще се проведе на 17.09.2025г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Пещера, ул.“Дойранска епопея“ №17.
Край на събитието: 12.30 часа.