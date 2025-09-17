сряда, септември 17, 2025
Последни:
Региона

В Община Пещера ще се проведе среща относно еврото

Редактор

От 1 януари 2026 г. Република България въвежда единната европейска валута.

В рамките на информационната си кампания, Комисията за защита на потребителите ви кани на среща с експерти, които ще дадат отговор на живо на всички въпроси, свързани с вашите права и тяхната защита, задълженията на търговците в периодите на двойно обозначаване на цените и използване на двете валути едновременно.

Максималната информираност и спокойствието на хората в този процес са основен приоритет в работата на КЗП.

Срещата ще се проведе на 17.09.2025г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Пещера, ул.“Дойранска епопея“ №17.

Край на събитието: 12.30 часа.

Интересно от мрежата

Вижте още

Кметът ще присъства на откриването на рехабилитацията на пътя Кочово – Лозево на 23 юли

Редактор

В с. Свети Константин откриха IX Национален фолклорен събор на народното творчество

Редактор

Приключи проект „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за култура на територията на община Свищов“

Редактор

Pin It on Pinterest