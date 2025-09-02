В Областна администрация Видин се обсъдиха предложения за законодателни промени в Закона за защита на животните

Необходимо е регламентиране на допустимия брой животни-компаньони,

отглеждани в урбанизирана среда

Днес, в Областна администрация – Видин се проведе работна среща под председателството на заместник областния управител Ирена Николова, на която се обсъдиха въпроси, свързани с отглеждането на животни-компаньони. На срещата присъстваха представители на държавната, местната власт и граждани.

Повод за срещата бе сигнал от жител на гр. Дунавци, който стопанисва съседен имот, относно силен шум, влошени санитарно-битови условия и опасност от разпространение на болести, породени от отглеждането на десетки кучета в частен имот в града.

По време на дискусията подателят на сигнала връчи на заместник областния управител подписка от потърпевши жители на града. Стана ясно, че отглежданите кучета са кастрирани, ваксинирани и чипирани, а собственикът им е бил обект на многократни проверки от страна на Областната дирекция по безопасност на храните – Видин иотдел „Контрол, опазване на обществения ред и охрана“ при Община Видин. В резултат на проверките са му съставени няколко акта, едно наказателно постановление и предписание, което е изпълнено.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от законодателни промени в Закона за защита на животните, които да регламентират не само пространствените условия, но и допустимия брой животни-компаньони, отглеждани в урбанизирана среда.

В заключение, заместник областният управител подчерта, че отглеждането на домашни животни трябва да се извършва при стриктно спазване на законовите изисквания, с уважение към правото на спокойствие и сигурност на всички граждани. Тя увери присъстващите, че държавната администрация ще предприеме необходимите действия в посока на иницииране на нормативни променина национално ниво.

