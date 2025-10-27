В Област Видин е създадена организация на дейностите по зимното поддържане през предстоящия сезон

Днес, 27 октомври, под председателството на заместник областния управител Ирена Николова, в Конферентния център на Областна администрация Видин се проведе заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове. На него представители на териториални звена на централната и изпълнителната власт и общините докладваха за готовността им за работа при зимни условия.

Ръководителят на Видинския отдел на Електроенергийния системен оператор – Мрежови експлоатационен район Монтана, Петър Неделков,информира, че на обектите е подсигурен авариен резерв от материали, поддържа се техническата изправност на съоръженията с цел свеждане до минимум на авариите по електропреносната мрежа.

От ВиК-Видин докладваха за приключващи дейности по ремонти на покриви на помпени станции, както и на процеса по плановата есенна дезинфекция на резервоарите. Управителят Илко Илиев заяви, че в дружеството има налична техника и консумативи, необходими за подсигуряването на есенно-зимния сезон.

На заседанието директорът на ОПУ – Видин Валери Димитров информира, че основен приоритет е осигуряването на нормална и безопасна проходимост при зимни условия на републиканските пътища, развити на територията на областта, включително и пуснатия в експлоатация участък от модернизацията на път I-1 Е79 Видин-Ботевград. Към настоящия момент, фирмата за изпълнение на договорените задължения по снегопочистване на републиканските пътища в област Видин е декларирала готовност на 60 % по отношение на техническата обезпеченост.

РЗИ – Видин е в постоянна връзка с ресорните институции и ведомства, като има ресурс да оказва помощ и съдействие при необходимост, обобщи гл. експерт Марио Асенов.

Представителят на ОД на МВР и Сектор „Пътна полиция“ Асен Кожухаров обясни, че органите на МВР не срещат затруднения при организацията по зимното поддържане в област Видин.

Екипите на Областния отдел „Автомобилна администрация“ работят по утвърден план, автомобилите са оборудвани и също не се отчитат трудности в осъществяването на предстоящите дейности, информира началникът Борислав Велков.

Подготовка на пожарната и спасителната техника за работа при есенно-зимни условия се извършва в РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, докладва директорът комисар Стилиян Пешев и обобщи, че в противопожарната служба техника за извличане на закъсали товарни автомобили не е налична.

От доклада на представителя на Регионалното управление на образованието Ангел Донкин стана ясно, че във всички училища и детски градини на територията на област Видин са създадени условия за осигуряването на оптимален образователно-възпитателен процес.

По информация на Павел Паунов – изпълнителен директор на „Дунав мост Видин-Калафат“ АД, дружеството е предприело действия за работа при зимни условия.

В общините Видин, Белоградчик, Кула, Грамада и Ружинци предстои избор на фирма изпълнител за обезпечаване на зимното поддържане през 2026 г.

Общинското предприятие „Чистота озеленяване и благоустройство“ в Община Видин има изготвен план и разчет за зимната поддържка. Разполагаемите количества техническа сол за третиране на пътните участъци са около 290 тона, съобщи служителят по сигурността на информацията Огнян Петров.

На собствена техника разчитат при почистването на уличната и общинска пътна мрежа в общините Бойница, Брегово, Ново село и Чупрене

До момента пътищата от общинската пътна мрежа в община Ружинци са почистени от храсти и опасни дървета, информира на заседанието секретарят на общината Пламен Гацев.

В община Димово улиците в населените места и пътищата от общинската пътна мрежа са почистени от клони и изсъхнали дървета.

В община Макреш е създадена организация за снабдяването на населението със стоки от първа необходимост и осигуряването на медицинско обслужване. В готовност по планирането на защитата при бедствия и за действие при усложнена зимна обстановка остава Общинския щаб.

В края на заседанието заместник областният управителна Видин апелира за навременно координиране на дейностите по зимното поддържане от страна на отговорните институции с цел недопускане на кризисни ситуации. Ирена Николова даде указания на кметовете на общините да публикуват информация с участъците от пътищата от общинската пътна мрежа на интернет страниците на администрациите и възможност да се подават предложения и сигнали от граждани.

