петък, октомври 24, 2025
Последни:
Региона

В неделя: иде зима, местим часовника с час назад и празнуват 5 хил. старозагорци

Редактор

„Първенците“ сред тях са наречени дословно на светеца – 2442-ма се казват Димитър

Големия православен празник в чест на Св. Димитър Солунски ще отбележим в неделя, 26 октомври 2025 г. Според традиционните народни представи, на Димитровден започва зимата. По съвпадение, на същия ден през тази година ще настъпи зимното часово време: в 4.00 часа сутринта ще преместим стрелките на часовника с 1 час назад.

Своя имен ден ще празнуват близо 5 хил. или по-точно 4854-ма жители на населените места в Старозагорска община. Това се посочва в справката на „Гражданско състояние“ към Община Стара Загора, изготвена от експертите на отдела чрез Локална база данни „Население“.

„Първенците“ сред тях са наречените дословно на светеца – 2442-ма се казват Димитър. 831 носят умалителния вариант на името Митко, а 125 – Митьо.

По традиция, при представителките на нежния пол съществуват много повече разновидности. Най-разпространените са Димитрина (272), Димитричка – 13 и Димитрия – 19. Съществуват още и Мита – така се представят 11 дами, Митка – 69, както и Митра – 31.

Името на светеца има производни умалителни имена и от неговата първа част. Това са: Дима (14 дами, живеещи в Старозагорска община), Димка (211), Димо (408 господа), Димчо (128), Димана (57) и Диман (20).

Тук живее и една дама, наречена Деметра. Тя също ще бъде именичка в неделя, тъй като името Димитър има старогръцки произход и означава „посветен на Деметра“ или „син на Деметра“, а знайно е, че тя е гръцката богиня на земеделието, плодородието и зараждащия се живот.

Известна полемичност би могло да има около факта дали празнуват следващите имена, тъй като те са малко по-далеч от оригиналното име на светеца. Техните притежатели ще решат сами за себе си, но не пречи те да бъдат поздравени. Това са Драган (22-ма), Драго – 8 старозагорци, Драгомир – 154-ма и Драгомира – 18.

И макар че от неделя зимата започва символично, синоптиците предвиждат хубаво време и температури от около 20 градуса през предстоящия уикенд.

На Димитровден за трапезата се приготвят курбан, гювеч или яхния с някакъв вид месо. Сервират се сезонни есенни зеленчуци. На масата може да се сложат още варена царевица, сладкиш с ябълки или пък печени ябълки, тиква.

Димитровден е професионален празник на ковачите, техниците, инженерите и металурзите.

Интересно от мрежата

Вижте още

Близо 90 абсолвенти от випуск 2025 на русенския филиал на ВУАРР получиха дипломите си днес

Редактор

Кметът на Чирпан ще посрещне генералния секретар на Световната организация по туризъм

Редактор

Георги Йочев с премиера на най-новата си книга

Редактор

Pin It on Pinterest