В неделя: иде зима, местим часовника с час назад и празнуват 5 хил. старозагорци

Големия православен празник в чест на Св. Димитър Солунски ще отбележим в неделя, 26 октомври 2025 г. Според традиционните народни представи, на Димитровден започва зимата. По съвпадение, на същия ден през тази година ще настъпи зимното часово време: в 4.00 часа сутринта ще преместим стрелките на часовника с 1 час назад.

Своя имен ден ще празнуват близо 5 хил. или по-точно 4854-ма жители на населените места в Старозагорска община. Това се посочва в справката на „Гражданско състояние“ към Община Стара Загора, изготвена от експертите на отдела чрез Локална база данни „Население“.

„Първенците“ сред тях са наречените дословно на светеца – 2442-ма се казват Димитър. 831 носят умалителния вариант на името Митко, а 125 – Митьо.

По традиция, при представителките на нежния пол съществуват много повече разновидности. Най-разпространените са Димитрина (272), Димитричка – 13 и Димитрия – 19. Съществуват още и Мита – така се представят 11 дами, Митка – 69, както и Митра – 31.

Името на светеца има производни умалителни имена и от неговата първа част. Това са: Дима (14 дами, живеещи в Старозагорска община), Димка (211), Димо (408 господа), Димчо (128), Димана (57) и Диман (20).

Тук живее и една дама, наречена Деметра. Тя също ще бъде именичка в неделя, тъй като името Димитър има старогръцки произход и означава „посветен на Деметра“ или „син на Деметра“, а знайно е, че тя е гръцката богиня на земеделието, плодородието и зараждащия се живот.

Известна полемичност би могло да има около факта дали празнуват следващите имена, тъй като те са малко по-далеч от оригиналното име на светеца. Техните притежатели ще решат сами за себе си, но не пречи те да бъдат поздравени. Това са Драган (22-ма), Драго – 8 старозагорци, Драгомир – 154-ма и Драгомира – 18.

И макар че от неделя зимата започва символично, синоптиците предвиждат хубаво време и температури от около 20 градуса през предстоящия уикенд.

На Димитровден за трапезата се приготвят курбан, гювеч или яхния с някакъв вид месо. Сервират се сезонни есенни зеленчуци. На масата може да се сложат още варена царевица, сладкиш с ябълки или пък печени ябълки, тиква.

Димитровден е професионален празник на ковачите, техниците, инженерите и металурзите.

